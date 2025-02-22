فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه، در لندن، پایتخت بریتانیا، پنلی با عنوان «دنیای عادلانهتر ممکن است» برگزار کرد.
در این پنل، فخرالدین آلتون، در پیامی ویدئویی، به عملکرد سازمانهای بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم پرداخت و اظهار داشت که نهادهایی همچون سازمان ملل با هدف تأمین و حفظ صلح جهانی تأسیس شدهاند، اما در عمل نتوانستهاند از وقوع فجایع انسانی جلوگیری کنند.
آلتون با اشاره به ناکارآمدی این سازمانها در دوران پس از جنگ سرد بیان داشت: بهویژه در سی سال اخیر، این سازمانها در مواجهه با تحولات جهانی و تغییر توازن قدرت، نقش تثبیتکننده خود را از دست دادهاند. سیستم جهانی، بهویژه ساختار کنونی سازمان ملل، نهتنها راهحلی برای مشکلات ارائه نمیدهد، بلکه به تشدید بحرانها دامن میزند.
وی با انتقاد از عملکرد شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد که ناتوانی این شورا در تأمین عدالت بینالمللی، وجدان جهانی را جریحهدار کرده است. به گفته آلتون، نمونه بارز این ناکارآمدی، جنایات و ظلمهایی است که اسرائیل در فلسطین در برابر دیدگان جهانیان مرتکب میشود.
آلتون در بخش دیگری از سخنان خود، به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد و اظهار داشت: همه ما شاهد آن هستیم که اعلامیه جهانی حقوق بشر که ۷۶ سال پیش با آرمان ایجاد جهانی عادلانهتر، آزادتر و انسانمحورتر امضا شد، امروز با نسلکشی اسرائیل علیه مردم فلسطین پایمال شده است.
وی همچنین با اشاره به تلفات گسترده انسانی در غزه تصریح کرد: از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۵۰ هزار نفر، عمدتاً زنان و کودکان، بهطرز وحشیانهای جان خود را از دست دادهاند.
آلتون در ادامه، بر اهمیت شعارهای رئیسجمهور ترکیه تأکید کرد و بیان داشت: «حملات اسرائیل به فلسطین یکی از سنگینترین موارد نقض حقوق بینالملل است. در این شرایط، بار دیگر به اهمیت ارزشهایی که رئیسجمهورمان رجب طیب اردوغان با شعارهای «دنیا بزرگتر از پنج کشور است» و «دنیای عادلانهتر ممکن است» نمایندگی میکند، پی بردیم.»
مبارزه برای عدالت و تلاش برای جهانی عادلانهتر، مفاهیمی عمیقاً ریشهدار در وجدان جمعی ما هستند. این ضرورت، تنها یک آرمان نظری نیست، بلکه یک الزام عملی است که باید برای جلوگیری از تکرار ظلمهای تاریخی و ایجاد جهانی صلحآمیز به آن پایبند باشیم.
لزوم اقدام بینالمللی برای تأمین صلح در غزه
رئیس مرکز ارتباطات ترکیه در ادامه سخنان خود، چالشهای جهانی را مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت که علاوه بر جنگهای سنتی، تهدیدهای ترکیبی نیز به یکی از مهمترین چالشهای عصر حاضر تبدیل شدهاند.
آلتون با اشاره به استفاده از اطلاعات نادرست در جنگ رسانهای تأکید کرد: در جریان اقدامات غیرانسانی اسرائیل در غزه، شاهد بودهایم که اطلاعات نادرست چگونه بهعنوان یک ابزار مؤثر در جنگ تبلیغاتی استفاده شده است. در حالی که بمبها بر سر غیرنظامیان بیگناه فرو میریزد، همزمان تلاشهایی برای دستکاری افکار عمومی جهانی صورت میگیرد.
وی افزود که ترکیه در برابر این تحولات، موضعی فعال اتخاذ کرده و تلاش میکند تا واقعیتهای جنگ در غزه را به جهانیان منتقل کند. وی تأکید کرد: «ما مبارزهای فعال را برای رساندن حقایق جنگ غزه به جهانیان، افشای تبلیغات گمراهکننده و انعکاس صدای مظلومان این منطقه به گوش دنیا دنبال میکنیم.
آلتون در پایان سخنان خود، بر اهمیت حمایت بینالمللی از آتشبس و ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه تأکید کرد و بیان داشت: «پس از توافق آتشبس میان حماس و اسرائیل، جامعه بینالمللی باید برای تثبیت این آتشبس و تسریع در ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه، به مسئولیتهای خود عمل کند.