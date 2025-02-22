سیاست
4 دقیقه خواندن
برگزاری پنل «دنیای عادلانه‌تر ممکن است» در لندن توسط رئیس مرکز ارتباطات ترکیه
فخرالدین آلتون در پنلی در لندن با عنوان «دنیای عادلانه‌تر ممکن است»  به ناکارآمدی سازمان‌های بین‌المللی و لزوم اقدام جهانی برای حمایت از آتش‌بس و کمک به غزه پرداخت.
برگزاری پنل «دنیای عادلانه‌تر ممکن است» در لندن توسط رئیس مرکز ارتباطات ترکیه
فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه / عکس: AA
22 فوریه 2025

فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، در لندن، پایتخت بریتانیا، پنلی با عنوان «دنیای عادلانه‌تر ممکن است» برگزار کرد.
در این پنل، فخرالدین آلتون، در پیامی ویدئویی، به عملکرد سازمان‌های بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم پرداخت و اظهار داشت که نهادهایی همچون سازمان ملل با هدف تأمین و حفظ صلح جهانی تأسیس شده‌اند، اما در عمل نتوانسته‌اند از وقوع فجایع انسانی جلوگیری کنند.

آلتون با اشاره به ناکارآمدی این سازمان‌ها در دوران پس از جنگ سرد بیان داشت: به‌ویژه در سی سال اخیر، این سازمان‌ها در مواجهه با تحولات جهانی و تغییر توازن قدرت، نقش تثبیت‌کننده خود را از دست داده‌اند. سیستم جهانی، به‌ویژه ساختار کنونی سازمان ملل، نه‌تنها راه‌حلی برای مشکلات ارائه نمی‌دهد، بلکه به تشدید بحران‌ها دامن می‌زند.

وی با انتقاد از عملکرد شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد که ناتوانی این شورا در تأمین عدالت بین‌المللی، وجدان جهانی را جریحه‌دار کرده است. به گفته آلتون، نمونه بارز این ناکارآمدی، جنایات و ظلم‌هایی است که اسرائیل در فلسطین در برابر دیدگان جهانیان مرتکب می‌شود.

آلتون در بخش دیگری از سخنان خود، به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد و اظهار داشت: همه ما شاهد آن هستیم که اعلامیه جهانی حقوق بشر که ۷۶ سال پیش با آرمان ایجاد جهانی عادلانه‌تر، آزادتر و انسان‌محورتر امضا شد، امروز با نسل‌کشی اسرائیل علیه مردم فلسطین پایمال شده است.

وی همچنین با اشاره به تلفات گسترده انسانی در غزه تصریح کرد: از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۵۰ هزار نفر، عمدتاً زنان و کودکان، به‌طرز وحشیانه‌ای جان خود را از دست داده‌اند.

آلتون در ادامه، بر اهمیت شعارهای رئیس‌جمهور ترکیه تأکید کرد و بیان داشت: «حملات اسرائیل به فلسطین یکی از سنگین‌ترین موارد نقض حقوق بین‌الملل است. در این شرایط، بار دیگر به اهمیت ارزش‌هایی که رئیس‌جمهورمان رجب طیب اردوغان با شعارهای «دنیا بزرگ‌تر از پنج کشور است» و «دنیای عادلانه‌تر ممکن است» نمایندگی می‌کند، پی بردیم.»

مطالب پیشنهادی

مبارزه برای عدالت و تلاش برای جهانی عادلانه‌تر، مفاهیمی عمیقاً ریشه‌دار در وجدان جمعی ما هستند. این ضرورت، تنها یک آرمان نظری نیست، بلکه یک الزام عملی است که باید برای جلوگیری از تکرار ظلم‌های تاریخی و ایجاد جهانی صلح‌آمیز به آن پایبند باشیم.

لزوم اقدام بین‌المللی برای تأمین صلح در غزه


رئیس مرکز ارتباطات ترکیه در ادامه سخنان خود، چالش‌های جهانی را مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت که علاوه بر جنگ‌های سنتی، تهدیدهای ترکیبی نیز به یکی از مهم‌ترین چالش‌های عصر حاضر تبدیل شده‌اند.

آلتون با اشاره به استفاده از اطلاعات نادرست در جنگ رسانه‌ای تأکید کرد: در جریان اقدامات غیرانسانی اسرائیل در غزه، شاهد بوده‌ایم که اطلاعات نادرست چگونه به‌عنوان یک ابزار مؤثر در جنگ تبلیغاتی استفاده شده است. در حالی که بمب‌ها بر سر غیرنظامیان بی‌گناه فرو می‌ریزد، هم‌زمان تلاش‌هایی برای دست‌کاری افکار عمومی جهانی صورت می‌گیرد.

وی افزود که ترکیه در برابر این تحولات، موضعی فعال اتخاذ کرده و تلاش می‌کند تا واقعیت‌های جنگ در غزه را به جهانیان منتقل کند. وی تأکید کرد: «ما مبارزه‌ای فعال را برای رساندن حقایق جنگ غزه به جهانیان، افشای تبلیغات گمراه‌کننده و انعکاس صدای مظلومان این منطقه به گوش دنیا دنبال می‌کنیم.

آلتون در پایان سخنان خود، بر اهمیت حمایت بین‌المللی از آتش‌بس و ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه تأکید کرد و بیان داشت: «پس از توافق آتش‌بس میان حماس و اسرائیل، جامعه بین‌المللی باید برای تثبیت این آتش‌بس و تسریع در ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه، به مسئولیت‌های خود عمل کند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us