فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، در لندن، پایتخت بریتانیا، پنلی با عنوان «دنیای عادلانه‌تر ممکن است» برگزار کرد.

در این پنل، فخرالدین آلتون، در پیامی ویدئویی، به عملکرد سازمان‌های بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم پرداخت و اظهار داشت که نهادهایی همچون سازمان ملل با هدف تأمین و حفظ صلح جهانی تأسیس شده‌اند، اما در عمل نتوانسته‌اند از وقوع فجایع انسانی جلوگیری کنند.

آلتون با اشاره به ناکارآمدی این سازمان‌ها در دوران پس از جنگ سرد بیان داشت: به‌ویژه در سی سال اخیر، این سازمان‌ها در مواجهه با تحولات جهانی و تغییر توازن قدرت، نقش تثبیت‌کننده خود را از دست داده‌اند. سیستم جهانی، به‌ویژه ساختار کنونی سازمان ملل، نه‌تنها راه‌حلی برای مشکلات ارائه نمی‌دهد، بلکه به تشدید بحران‌ها دامن می‌زند.

وی با انتقاد از عملکرد شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد که ناتوانی این شورا در تأمین عدالت بین‌المللی، وجدان جهانی را جریحه‌دار کرده است. به گفته آلتون، نمونه بارز این ناکارآمدی، جنایات و ظلم‌هایی است که اسرائیل در فلسطین در برابر دیدگان جهانیان مرتکب می‌شود.

آلتون در بخش دیگری از سخنان خود، به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد و اظهار داشت: همه ما شاهد آن هستیم که اعلامیه جهانی حقوق بشر که ۷۶ سال پیش با آرمان ایجاد جهانی عادلانه‌تر، آزادتر و انسان‌محورتر امضا شد، امروز با نسل‌کشی اسرائیل علیه مردم فلسطین پایمال شده است.

وی همچنین با اشاره به تلفات گسترده انسانی در غزه تصریح کرد: از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۵۰ هزار نفر، عمدتاً زنان و کودکان، به‌طرز وحشیانه‌ای جان خود را از دست داده‌اند.

آلتون در ادامه، بر اهمیت شعارهای رئیس‌جمهور ترکیه تأکید کرد و بیان داشت: «حملات اسرائیل به فلسطین یکی از سنگین‌ترین موارد نقض حقوق بین‌الملل است. در این شرایط، بار دیگر به اهمیت ارزش‌هایی که رئیس‌جمهورمان رجب طیب اردوغان با شعارهای «دنیا بزرگ‌تر از پنج کشور است» و «دنیای عادلانه‌تر ممکن است» نمایندگی می‌کند، پی بردیم.»