پل مککارتنی و التون جان، خواننده و آهنگساز مشهور انگلیسی، خواستار تبیین قوانین حق تکثیر باهدف حمایت از هنرمندان در برابر تهدیدهای هوش مصنوعی شدند. آنها تاکید کردند که در صورت عدم حمایت از حقوق هنرمندان در برابر چنین تهدیدهایی، انگیزه هنرمندان برای خلق آثار خلاقانه کاهش پیدا میکند و دیگر اثری از خلاقیتهای هنری باقی نمیماند.
مککارتنی و جان نگران هستند که تغییرات قانونی اخیر که به شرکتهای فناوری اجازه میدهد از آثار هنرمندان برای آموزش هوش مصنوعی استفاده کنند، به تهدیدی برای خلق آثار جدید تبدیل شود.
پل مککارتنی، خواننده برجسته انگلیسی در واکنش به تهدیدهای ناشی از هوش مصنوعی نسبت به قوانین حق تکثیر هشدار داد. او تاکید کرد که این قوانین باید از حقوق هنرمندان در برابر سواستفادههای احتمالی هوش مصنوعی محافظت کنند، زیرا در غیر این صورت هنرمندان دیگر قادر به خلق آثار جدید نخواهند بود.
مککارتنی، که اکنون ٨٢ سال دارد، نگران است که تغییرات پیشنهادی در قوانین حق تکثیر ممکن است انگیزه هنرمندان و نویسندگان را برای خلق آثار جدید کاهش دهد و باعث ازبینرفتن خلاقیت در بین آنها شود. او این تغییرات را تهدیدی جدی برای صنعت موسیقی و هنرهای خلاقانه میداند.
دولت بریتانیا در حال بررسی تغییرات قانونی است که به شرکتهای فناوری این امکان را میدهد از محتوای آنلاین برای توسعه مدلهای هوش مصنوعی استفاده کنند، مگر اینکه صاحب حقوق درخواست منع کند. منتقدان این موضوع ازجمله مککارتنی، نگران هستند که این تغییرات به شرکتها اجازه دهد بدون رعایت حقوق هنرمندان، آثار آنها را برای آموزش الگوریتمها بهرهبرداری کنند.
این هنرمند برجسته تاکید میکند که باید قوانینی وجود داشته باشد که از حقوق تکثیر و حقوق مالی هنرمندان در برابر سواستفادههای هوش مصنوعی محافظت کند. او معتقد است که نباید از هنرمندان خلاق سوءاستفاده شود. براساس دیدگاه این هنرمند شناخته شده، هوش مصنوعی میتواند کارهای شگفتانگیزی انجام دهد، اما نباید از آن به ضرر هنرمندان استفاده کرد.
مککارتنی و رینگوی استار، در سال ٢٠٢٣ از هوش مصنوعی برای استخراج صدای جان لنون از یک آهنگ ناتمام استفاده کرده و قطعهای جدید به نام «Now and Then» تولید کردند. این پروژه که با استفاده از تکنولوژیهای جدید انجام شد، نشاندهنده امکان همکاری بین هوش مصنوعی و هنر انسانی است، اما مککارتنی معتقد است که باید در استفاده از این تکنولوژیها، حقوق هنرمندان رعایت شود.
درنهایت، او تاکید دارد که هوش مصنوعی باید بهعنوان ابزاری برای تقویت هنرمندان و نه بهعنوان تهدیدی برای آنها بهکار گرفته شود.