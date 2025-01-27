پل مک‌کارتنی و التون جان، خواننده و آهنگساز مشهور انگلیسی، خواستار تبیین قوانین حق تکثیر باهدف حمایت از هنرمندان در برابر تهدیدهای هوش مصنوعی شدند. آنها تاکید کردند که در صورت عدم حمایت از حقوق هنرمندان در برابر چنین تهدیدهایی، انگیزه هنرمندان برای خلق آثار خلاقانه کاهش پیدا می‌کند و دیگر اثری از خلاقیت‌های هنری باقی نمی‌ماند.

مک‌کارتنی و جان نگران هستند که تغییرات قانونی اخیر که به شرکت‌های فناوری اجازه می‌دهد از آثار هنرمندان برای آموزش هوش مصنوعی استفاده کنند، به تهدیدی برای خلق آثار جدید تبدیل شود.

