علی‌اکبر احمدیان، نماینده علی خامنه‌ای رهبر ایران و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی این کشور، در گفت‌وگویی با روزنامه جام جم وابسته به سازمان صدا و سیمای ایران به بررسی مرزهای تعیین‌شده کشورش در مذاکرات بین‌المللی پرداخته و سابقه خلف وعده‌های آمریکا در تعامل با ایران را مطرح کرده است.

او در این مصاحبه با اشاره به تجربیات مکرر ایران در مذاکره با واشنگتن، سیاست‌های تحمیلی و بدعهدی‌های مستمر آمریکا را مورد انتقاد قرار داد.

احمدیان، اظهار داشت که ایران همواره آماده مذاکره بوده و تنها دو مورد را از لحاظ اعتقادی برای گفت‌وگو غیرقابل قبول دانسته است.

او با توضیح تجربه‌های مکرر ایران و سایر کشورهای جهان در مذاکره با آمریکا، این روند را بی‌نتیجه و بیهوده خواند و تأکید کرد که هیچ فرد آگاهی کار عبث انجام نمی‌دهد.