علیاکبر احمدیان، نماینده علی خامنهای رهبر ایران و دبیر شورایعالی امنیت ملی این کشور، در گفتوگویی با روزنامه جام جم وابسته به سازمان صدا و سیمای ایران به بررسی مرزهای تعیینشده کشورش در مذاکرات بینالمللی پرداخته و سابقه خلف وعدههای آمریکا در تعامل با ایران را مطرح کرده است.
او در این مصاحبه با اشاره به تجربیات مکرر ایران در مذاکره با واشنگتن، سیاستهای تحمیلی و بدعهدیهای مستمر آمریکا را مورد انتقاد قرار داد.
احمدیان، اظهار داشت که ایران همواره آماده مذاکره بوده و تنها دو مورد را از لحاظ اعتقادی برای گفتوگو غیرقابل قبول دانسته است.
او با توضیح تجربههای مکرر ایران و سایر کشورهای جهان در مذاکره با آمریکا، این روند را بینتیجه و بیهوده خواند و تأکید کرد که هیچ فرد آگاهی کار عبث انجام نمیدهد.
احمدیان دلیل استثنا بودن آمریکا را تکرار سیاستهای سلطهطلبانه این کشور پیش از مذاکره، در حین گفتوگو و همچنین پایبند نبودن به تعهدات پس از توافق دانست.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران افزود که ایالات متحده آمریکا هرگز به هیچ معاهدهای در جهان پایبند نبوده و نمونههای متعددی از نقض پیمانهای بینالمللی، حتی در قبال متحدان خود مانند کانادا و کشورهای اروپایی، وجود دارد.
وی همچنین به سابقه مذاکرات پیشین از جمله توافق هستهای و اقدامات آمریکا پس از خروج از آن اشاره کرد و گفت که تجربههای پیشین نشان میدهد که «دوگانه مذاکره و بدعهدی» یک تاکتیک آمریکا برای تضعیف کشورها و ابزاری برای اعمال سلطه است.
احمدیان با استناد به مواضع علی خامنهای، رهبر ایران، عنوان کرد که ایران تنها در قبال یک مورد، یعنی باند اشغالگر سرزمین فلسطین که یک دولت نیست، با همه کشورها مذاکره میکنیم و فقط یک استثنا وجود دارد که آن هم آمریکاست و عدم مذاکره با آمریکا مبتنی بر تجربههای تاریخی است.