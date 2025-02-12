داستان گربه‌ها داستانی است که به اندازه تاریخ قدمت دارد. تصور کنید در لحظه‌ای خاص و در مکانی ویژه قرار دارید و ناگهان متوجه می‌شوید که در کاخ سفید زندگی می‌کنید.

این دقیقاً همان اتفاقی است که برای گربه‌ای خیابانی، خاکستری و چشم‌سبز به نام ویلو افتاد. او در سال ۲۰۲۰ در یکی از گردهمایی‌های جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده در پنسیلوانیا ظاهر شد، روی صحنه پرید و همراه با بانوی اول، جیل بایدن، از آنجا رفت. جیل بعدها کتابی درباره او نوشت.

بسیاری از گربه‌های خوش‌یمن دیگر هم به مکان‌های معروف و شگفت‌انگیز راه پیدا کرده‌اند؛ و این یک رابطه دوطرفه است.

گربه‌ها به مکان‌هایی که در آن زندگی می‌کنند ارزش می‌بخشند، چه با افزودن جذابیت و بامزگی چه با سعی برای شکار حشرات؛ گاهی هم به نماد آن مکان تبدیل می‌شوند.

خاندان سلطنتی گربه‌های لندن

لی‌لی‌بت را در نظر بگیرید؛ او یک گربه سیبریایی جنگلی است که با دراز کردن پنجه‌های کوچک و چرت‌زدن کنار شومینه در هتل پنج‌ستاره لینزبرو در لندن زندگی‌اش را سپری می‌کند.

استوارت گدس، مدیر این هتل، می‌گوید بسیاری از مهمانان فقط برای دیدن این گربه به هتل می‌آیند. لی‌لی‌بت به‌افتخار ملکه الیزابت دوم نام‌گذاری شده است.

لی‌لی‌بت، با قالی خزدار و ضدحساسیتی که زیر پایش است، تنها گربه‌ای نیست که در یک ساختمان باشکوه بریتانیایی زندگی می‌کند.

هاج داخل عبادتگاه کلیسای جامع ساوت‌وارک، که در سال ۱۱۰۶ در ناحیه جنوبی رود تیمز تأسیس شده، نشسته است.

او در اطراف کلیسا پرسه می‌زند و بازدیدکنندگان را خوشحال می‌کند و گاهی برای گرفتن خوراکی وارد فروشگاه می‌شود، جایی که علاقه‌مندان به وی می‌توانند نسخه عروسکی او را هم بخرند.

نه‌چندان دور از آنجا، آن‌سوی رود تیمز، لری، گربه مشهور خیابان داونینگ در ساختمان شماره ۱۰ زندگی می‌کند. قدمت سکونت وی در این ساختمان، خیلی بیشتر از اکثر نخست‌وزیران انگلیس است. کی‌یر استارمر، ششمین نخست‌وزیری است که لری دیده است.

لری که به‌عنوان «شکارچی ارشد موش دفتر کابینه» منصوب شده، با دور نگه‌داشتن موش‌ها از اقامتگاه و دفتر رسمی نخست‌وزیر، نقش خود را به‌خوبی ایفا می‌کند.

او از رقیب خود، پالمرستون که گربه سابق دفتر امور خارجه بود و در سال ۲۰۲۰ بازنشسته و به حومه بریتانیا نقل‌مکان کرد، نیز بیشتر دوام آورده است.

مورد احترام در موزه‌ها

وضعیت مشابهی در موزه ارمیتاژ در سن‌پترزبورگ روسیه قابل‌مشاهده است.