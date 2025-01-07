سیاست
سفر هاکان فیدان به جمهوری ترک قبرس شمالی
وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، به جمهوری ترک قبرس شمالی سفر می‌کند تا مسائل دوجانبه و تحولات اخیر دررابطه‌با مسئله قبرس را مورد بحث‌وبررسی قرار دهد. این سفر هم‌زمان با برنامه‌ریزی برای برگزاری نشستی غیررسمی در سوئیس به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد است که به بررسی راهکارهای حل مسائل جزیره خواهد پرداخت.
7 ژانویه 2025

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در تاریخ ۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۵ به جمهوری ترک قبرس شمالی (KKTC) سفر خواهد کرد. هدف این سفر، بررسی مسائل دوجانبه میان ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی و ارزیابی آخرین تحولات مرتبط با مسئله قبرس است. این سفر در حالی انجام می‌شود که برنامه‌ریزی برای برگزاری نشستی غیررسمی در سوئیس در ماه‌های آینده نیز در دستور کار است.

نشست مذکور به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد و با حضور رهبران دو بخش جزیره، کشورهای ضامن (ترکیه و یونان) و نماینده‌ای از بریتانیا به‌عنوان کشور ضامن سوم، برگزار خواهد شد. هدف از این نشست بررسی راهکارهای جدید برای حل مسائل قبرس است.

هاکان فیدان، در جریان سفر خود با مقامات جمهوری ترک قبرس شمالی دیدار کرده و در خصوص نشست پیش‌رو و مسائل مرتبط با مسئله قبرس مشورت‌های لازم را انجام خواهد داد.

سال ۲۰۲۴ پس از مدت‌ها توقف در مسئله قبرس، شاهد تحرکات جدیدی در این زمینه بود. در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴، شام غیررسمی به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد که در آن ارسین تاتار، رئیس‌جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی و نیکوس کریستودولیدیس، رهبر بخش روم‌نشین قبرس حضور داشتند.

پس از این نشست، سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که باوجود تلاش‌های ماریا آنجلا هولگوین کوئلار، نماینده ویژه سابق دبیرکل سازمان ملل، هنوز زمینه‌ای برای آغاز مذاکرات رسمی میان طرفین جزیره وجود ندارد.

در همین حال، ترکیه به‌عنوان کشور مادر قبرس و یکی از دولت‌های ضامن، همچنان به تلاش‌های مستمر خود برای تأمین امنیت، توسعه و رفاه مردم ترک قبرس شمالی ادامه می‌دهد.

رئیس‌جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در سخنرانی‌های خود در نشست‌های هفتاد و هفتمین، هفتاد و هشتمین و هفتاد و نهمین مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۴ از جامعه بین‌المللی خواست که هرچه سریع‌تر جمهوری ترک قبرس شمالی را به رسمیت بشناسند.

در نشست غیررسمی ۵+۱ که در آوریل ۲۰۲۱ در ژنو برگزار شد، ارسین تاتار، رئیس‌جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی، اعلام کرد که راه‌حل دو دولتی را برای قبرس مناسب می‌داند. این طرح که توسط ترکیه نیز به‌ طور کامل مورد پشتیبانی قرار گرفته، بر اصول زیر تأکید دارد:

·   مذاکرات مبتنی بر مدل فدرال طی نیم‌قرن گذشته نتیجه‌ای نداشته است.

·   وضعیت کنونی قبرس عملاً به دو دولت و دو جامعه جداگانه تقسیم شده است.

·   برای شروع مذاکرات رسمی و پایدار، ضروری است که جامعه بین‌المللی برابری حاکمیتی و وضعیت برابر بین‌المللی ترک‌های قبرس را به رسمیت بشناسد.

ترکیه همچنان به حمایت از این چشم‌انداز ادامه می‌دهد و در جستجوی راه‌حلی عادلانه برای حل مسئله قبرس است.

