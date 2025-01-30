سیاست
اسرائیل آزادی اسرا فلسطینی را تا اطلاه ثانوی متوقف کرده است و قصد دارد روابط خود را با آژانس امدادرسانی اونروا را قطع کند. ده‌ها نیروی امنیتی آمرکایی در ایست بازرسی غزه مستقر شده‌اند.
تحولات غزه؛ از تعلیق آزادی اسرای فلسطینی توسط اسرائیل تا قطع روابط با اونروا
ساختمان‌های فروریخته در اثر حملات اسرائیل به شمال. ۳۰ ژانویه ۲۰۲۵. / عکس: Reuters
30 ژانویه 2025

به گزارش رادیو ارتش اسرائیل، این کشور آزادی زندانیان فلسطینی را «تا اطلاع ثانوی» متوقف کرده است. این اقدام در حالی صورت گرفته که سومین مرحله از تبادل اسرا در چارچوب آتش‌بس غزه در جریان بود.

رادیو ارتش به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرد: مقامات ارشد سیاسی دستور توقف این عملیات را تا اطلاع ثانوی صادر کرده‌اند. باوجودی که در ابتدا دلیل این تصمیم مشخص نشده است، اما رسانه‌های اسرائیلی به نقل از مقامات ا اعلام کرده‌اند که آزادی زندانیان فلسطینی را به دلیل انتشار تصاویر آزادی زندانیان اسرائیلی در خان‌یونس متوقف شده است.

استقرار ده‌ها نیروی مسلح آمریکایی در ایست بازرسی غزه

یک شرکت امنیتی آمریکایی می‌خواهد ده‌ها نیروی امنیتی مسلح را به ایست بازرسی غزه اعزام کند. این نیروها با پیشنهاد حقوق مناسب و پیش‌پرداخت، در تلاش برای تأمین امنیت منطقه در طول آتش‌بس هستند.

به گزارش رویترز، شرکت UG Solutions که در سال ۲۰۲۳ در داویدسون، کارولینای شمالی تأسیس شده است، در ایمیلی به نیروهای داوطلب اعلام کرده که روزانه ۱۱۰۰ دلار حقوق به همراه ۱۰ هزار دلار پیش‌پرداخت به آنان پرداخت خواهد شد.

سخنگوی این شرکت تأیید کرد که این نیروهای امنیتی در تقاطع کلیدی در داخل غزه مستقر خواهند شد. وی که نخواست نامش فاش شود، افزود که برخی از این افراد اعزام‌‌شده هم‌اکنون در محل حضور دارند. بااین‌حال، از ارائه اطلاعات دقیق درباره تعداد نیروهای مستقر در غزه خودداری کرد.

اسرائیل روابط خود را با اونروا قطع می‌کند؛ نگرانی‌های انسانی در غزه

اسرائیل تصمیم گرفته تا روابط خود را با آژانس امدادرسانی و کاریابی ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (اونروا) قطع کند. این اقدام تهدیدی جدی برای ارائه کمک‌های انسانی به میلیون‌ها آواره فلسطینی به شمار می‌آید.

اسرائیل اعلام کرده است که فعالیت اونروا در کشور ممنوع خواهد شد و تمامی تماس‌ها بین این آژانس و مقامات اسرائیلی قطع می‌شود. این تصمیم که به‌ویژه در مناطق اشغالی کرانه باختری و قدس شرقی تأثیرگذار خواهد بود. در واکنش به این اقدام، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از اسرائیل خواست تا این دستور را لغو کند و تأکید کرد که اونروا برای کمک‌رسانی به فلسطینی‌ها ضروری است.

