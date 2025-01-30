به گزارش رادیو ارتش اسرائیل، این کشور آزادی زندانیان فلسطینی را «تا اطلاع ثانوی» متوقف کرده است. این اقدام در حالی صورت گرفته که سومین مرحله از تبادل اسرا در چارچوب آتش‌بس غزه در جریان بود.

رادیو ارتش به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرد: مقامات ارشد سیاسی دستور توقف این عملیات را تا اطلاع ثانوی صادر کرده‌اند. باوجودی که در ابتدا دلیل این تصمیم مشخص نشده است، اما رسانه‌های اسرائیلی به نقل از مقامات ا اعلام کرده‌اند که آزادی زندانیان فلسطینی را به دلیل انتشار تصاویر آزادی زندانیان اسرائیلی در خان‌یونس متوقف شده است.

استقرار ده‌ها نیروی مسلح آمریکایی در ایست بازرسی غزه

یک شرکت امنیتی آمریکایی می‌خواهد ده‌ها نیروی امنیتی مسلح را به ایست بازرسی غزه اعزام کند. این نیروها با پیشنهاد حقوق مناسب و پیش‌پرداخت، در تلاش برای تأمین امنیت منطقه در طول آتش‌بس هستند.

به گزارش رویترز، شرکت UG Solutions که در سال ۲۰۲۳ در داویدسون، کارولینای شمالی تأسیس شده است، در ایمیلی به نیروهای داوطلب اعلام کرده که روزانه ۱۱۰۰ دلار حقوق به همراه ۱۰ هزار دلار پیش‌پرداخت به آنان پرداخت خواهد شد.