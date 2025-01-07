وزارت امور خارجه برزیل روز دوشنبه، ششم ژانویه، در بیانیهای اعلام کرد: در ادامه گسترش پیوندهای ارتباطی اقتصادهای نوظهور دنیا، اندونزی به طور رسمی بهعنوان عضو کامل به بریکس پیوست.
در ادامه این بیانیه آمده است: این گروه با حضور کشورهایی نظیر روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، امیدوار است با پیوستن چهارمین کشور پرجمعیت جهان به بلوک بریکس، در تقویت کشورهای نوظهور و پیشبرد منافع اقتصادی نواحی جنوبی جهان گام بردارد.
برزیل که ریاست گروه بریکس را در سال ۲۰۲۵ بر عهده گرفته است، اعلام کرد که کشورهای عضو در تلاش برای اجرای سیاستهای گسترش و توسعه بریکس، تصویب شده در نشست سال ۲۰۲۳ ژوهانسورگ، با تجمیع آرا، عضویت اندونزی را تصویب کردند.
در ادامه بیانیه وزارت امور خارجه برزیل آمده است: در همان نشست سال ۲۰۲۳، حضور اندونزی با چراغسبز اعضا مواجه شده بود؛ اما کشورهای آسیایی عضو بریکس مایل بودند این تصمیم به بعد از انتخابات ریاستجمهوری اندونزی که در اکتبر سال گذشته برگزار شد، موکول شود.
برزیل معتقد است، حضور اندونزی به تعمیق همکاریها در نواحی جنوبی جهان کمک خواهد کرد و با همکاری با سایر اعضا از اصلاح نهادهای حکمرانی جهانی حمایت خواهد کرد.