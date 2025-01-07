وزارت امور خارجه برزیل روز دوشنبه، ششم ژانویه، در بیانیه‌ای اعلام کرد: در ادامه گسترش پیوندهای ارتباطی اقتصادهای نوظهور دنیا، اندونزی به طور رسمی به‌عنوان عضو کامل به بریکس پیوست.

در ادامه این بیانیه آمده است: این گروه با حضور کشورهایی نظیر روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، امیدوار است با پیوستن چهارمین کشور پرجمعیت جهان به بلوک بریکس، در تقویت کشورهای نوظهور و پیشبرد منافع اقتصادی نواحی جنوبی جهان گام بردارد.

برزیل که ریاست گروه بریکس را در سال ۲۰۲۵ بر عهده گرفته است، اعلام کرد که کشورهای عضو در تلاش برای اجرای سیاست‌های گسترش و توسعه بریکس، تصویب شده در نشست سال ۲۰۲۳ ژوهانسورگ، با تجمیع آرا، عضویت اندونزی را تصویب کردند.