رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز دوشنبه ٢٧ ژانویه در سخنرانی خود در همایش شاخه جوانان حزب عدالت و توسعه در آنکارا، از ایستادگی و شجاعت جوانان فلسطینی، به‌ویژه جوانان غزه در برابر تروریسم دولتی اسرائیل تقدیر کرد و جوانان انقلابی سوریه را نیز به‌خاطر پایان دادن به حکومت حزب بعث ستود.

وی در این سخنرانی گفت: به نمایندگی از جوانان حزب عدالت و توسعه، از جوانان شجاع فلسطین و غزه که در برابر تروریسم دولتی اسرائیل تسلیم نشدند، تقدیر می‌کنم و درود می‌فرستم به جوانان انقلابی سوریه که با یک پیروزی حماسی به ظلم حزب بعث پایان دادند.

این سخنان اردوغان در حالی مطرح می‌شود که از تاریخ ۱۹ ژانویه سال‌جاری ۲۰۲۵ توافق آتش‌بس و تبادل اسرا میان حماس و اسرائیل آغاز شده است. این توافق که در مرحله نخست ۴۲ روز ادامه خواهد داشت، با میانجی‌گری مصر و قطر و حمایت ایالات متحده به‌دست آمده و در مراحل بعدی نیز مذاکرات بیشتری برای اجرای توافقات آتی انجام خواهد شد.