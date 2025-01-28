رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، روز دوشنبه ٢٧ ژانویه در سخنرانی خود در همایش شاخه جوانان حزب عدالت و توسعه در آنکارا، از ایستادگی و شجاعت جوانان فلسطینی، بهویژه جوانان غزه در برابر تروریسم دولتی اسرائیل تقدیر کرد و جوانان انقلابی سوریه را نیز بهخاطر پایان دادن به حکومت حزب بعث ستود.
وی در این سخنرانی گفت: به نمایندگی از جوانان حزب عدالت و توسعه، از جوانان شجاع فلسطین و غزه که در برابر تروریسم دولتی اسرائیل تسلیم نشدند، تقدیر میکنم و درود میفرستم به جوانان انقلابی سوریه که با یک پیروزی حماسی به ظلم حزب بعث پایان دادند.
این سخنان اردوغان در حالی مطرح میشود که از تاریخ ۱۹ ژانویه سالجاری ۲۰۲۵ توافق آتشبس و تبادل اسرا میان حماس و اسرائیل آغاز شده است. این توافق که در مرحله نخست ۴۲ روز ادامه خواهد داشت، با میانجیگری مصر و قطر و حمایت ایالات متحده بهدست آمده و در مراحل بعدی نیز مذاکرات بیشتری برای اجرای توافقات آتی انجام خواهد شد.
اسرائیل در بازه زمانی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ جنایات گستردهای در غزه انجام داده است. این جنایات منجر به کشتهشدن و جراحت بیش از ۱۵۸ هزار فلسطینی، ازجمله شمار زیادی زن و کودک و ناپدید شدن بیش از ۱۴ هزار نفر شده است.
اردوغان همچنین در بخشی از سخنان خود به تحولات سوریه اشاره کرد. این سخنان اردوغان بازتابی از حمایت ترکیه از ملتهای منطقه در برابر ظلم و بیعدالتی است و بر جایگاه ترکیه در تحولات خاورمیانه تاکید دارد.