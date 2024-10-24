ترکیه
2 دقیقه خواندن
ترکیه ۳۲ موضع تروریستی را در عملیات هوایی شمال عراق و سوریه هدف قرار داد
وزارت دفاع ملی ترکیه از انهدام ۳۲ موضع تروریست‌ها در شمال عراق و سوریه خبر داد.
جنگنده ترکیه بر فراز شمال عراق و سوریه/ عکس: AA
24 اکتبر 2024

وزارت دفاع ملی ترکیه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در عملیات هوایی نیروهای کشور علیه مواضع تروریستی در شمال عراق و سوریه، ۳۲ موضع هدف قرار گرفته و شمار زیادی تروریست از پای درآمدند.

در بیانیه این وزارت‌خانه آمده است که عملیات ضدتروریستی در شمال عراق و سوریه در چارچوب حق دفاع مشروع ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد انجام شده و با هدف از بین بردن تهدیدات تروریستی علیه مردم و نیروهای امنیتی ترکیه، مواضع گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک و سایر عناصر تروریستی را هدف قرار داده است.

در ادامه بیانیه، تأکید شده است که این عملیات با استفاده از مهمات بومی و ملی انجام شده و نیروهای مسلح ترکیه با عزم راسخ به مبارزه خود ادامه خواهند داد تا آخرین تروریست نیز از بین برود.

بنا به گفته وزارت دفاع ترکیه، در جریان این عملیات، تمام اقدامات و تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از هرگونه آسیب به غیرنظامیان، آثار تاریخی و فرهنگی و محیط‌زیست اتخاذ شده است.

