وزارت دفاع ملی ترکیه طی بیانیهای اعلام کرد که در عملیات هوایی نیروهای کشور علیه مواضع تروریستی در شمال عراق و سوریه، ۳۲ موضع هدف قرار گرفته و شمار زیادی تروریست از پای درآمدند.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است که عملیات ضدتروریستی در شمال عراق و سوریه در چارچوب حق دفاع مشروع ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد انجام شده و با هدف از بین بردن تهدیدات تروریستی علیه مردم و نیروهای امنیتی ترکیه، مواضع گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک و سایر عناصر تروریستی را هدف قرار داده است.
در ادامه بیانیه، تأکید شده است که این عملیات با استفاده از مهمات بومی و ملی انجام شده و نیروهای مسلح ترکیه با عزم راسخ به مبارزه خود ادامه خواهند داد تا آخرین تروریست نیز از بین برود.
بنا به گفته وزارت دفاع ترکیه، در جریان این عملیات، تمام اقدامات و تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از هرگونه آسیب به غیرنظامیان، آثار تاریخی و فرهنگی و محیطزیست اتخاذ شده است.