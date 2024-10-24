وزارت دفاع ملی ترکیه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در عملیات هوایی نیروهای کشور علیه مواضع تروریستی در شمال عراق و سوریه، ۳۲ موضع هدف قرار گرفته و شمار زیادی تروریست از پای درآمدند.

در بیانیه این وزارت‌خانه آمده است که عملیات ضدتروریستی در شمال عراق و سوریه در چارچوب حق دفاع مشروع ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد انجام شده و با هدف از بین بردن تهدیدات تروریستی علیه مردم و نیروهای امنیتی ترکیه، مواضع گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک و سایر عناصر تروریستی را هدف قرار داده است.



در ادامه بیانیه، تأکید شده است که این عملیات با استفاده از مهمات بومی و ملی انجام شده و نیروهای مسلح ترکیه با عزم راسخ به مبارزه خود ادامه خواهند داد تا آخرین تروریست نیز از بین برود.