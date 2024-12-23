خودروسازان ژاپنی در حال حاضر در زمینه خودروهای برقی از رقبای بزرگ خود عقب مانده‌اند و این ادغام می‌تواند به آنها کمک کند تا با کاهش هزینه‌ها و افزایش مقیاس تولید، توان رقابتی خود را افزایش دهند. این ادغام می‌تواند منجر به شکل‌گیری یک غول خودروسازی با ارزش بیش از ۵۰ میلیارد دلار شود که می‌تواند در برابر غول‌هایی مانند تویوتا و فولکس‌واگن رقابت کند.

در سال ۲۰۲۳، مجموع تولید این سه شرکت حدود ۸ میلیون خودرو بود که در مقایسه با تولید ۱۱.۵ میلیون خودرو توسط تویوتا، رقمی قابل‌توجه است. این ادغام همچنین می‌تواند به بهبود عملکرد در زمینه باتری‌ها و خودروهای برقی کمک کند، زیرا نیسان تجربه زیادی در این زمینه‌ها دارد که می‌تواند به هوندا در توسعه نسل بعدی خودروهای برقی و هیبریدی کمک کند.

بااین‌حال، وضعیت نیسان پس از رسوایی‌های گذشته که به اتهام تقلب علیه کارلوس گون، رئیس پیشین خود، مطرح شد، بحرانی بوده است. گون که پس از فرار از ژاپن به لبنان پناه برد، از طریق ویدئوکنفرانس این ادغام پیشنهادی را «حرکت ناامید کننده» توصیف کرده است.

این ادغام اگر به نتیجه برسد، می‌تواند صنعت خودروسازی را به طور بارزی تحت تأثیر قرار دهد و رقابت در بازار جهانی خودرو را وارد مرحله‌ای جدید کند.