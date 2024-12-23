سیاست
اتحاد غول‌های خودروسازی ژاپنی؛ هوندا و نیسان در آستانه ادغام
خودروسازان ژاپنی هوندا و نیسان اعلام کردند که قصد دارند در مسیر ادغام این دو شرکت با یکدیگر همکاری کنند و به سومین خودروساز بزرگ جهان از لحاظ فروش تبدیل شوند.
غول‌های خودروسازی ژاپنی؛ هوندا و نیسان / عکس: AA
شرکت‌های خودروسازی هوندا و نیسان، روز دوشنبه ۲۳ دسامبر (سوم دی ۱۴۰۳) تفاهم‌نامه‌ای برای بررسی امکان ادغام امضا کرده‌اند که در صورت نهایی‌شدن، این دو شرکت می‌توانند سومین خودروساز بزرگ جهان از نظر فروش را ایجاد کنند. این دو شرکت تا ژوئن ۲۰۲۵ برای دستیابی به توافق نهایی همکاری خواهند کرد.

این ادغام در پاسخ به تغییرات عمده‌ای است که صنعت خودروسازی در دوران گذار از سوخت‌های فسیلی به سمت خودروهای برقی تجربه می‌کند. در این راستا، میتسوبیشی موتورز، عضو کوچک‌تر اتحاد نیسان نیز موافقت کرده است تا در مذاکرات برای یکپارچه‌سازی کسب‌وکارهایشان شرکت کند.

بر اساس اعلام توشی‌هیرو میبه، رئیس هوندا، این دو شرکت قصد دارند عملیات خود را تحت یک شرکت هلدینگ مشترک متحد کنند. طبق این طرح، هوندا در ابتدا رهبری مدیریت جدید را بر عهده خواهد گرفت و ساختار و برندهای هر دو شرکت حفظ خواهد شد. هدف از این ادغام ایجاد یک واحد بزرگ‌تر است که قادر به رقابت با خودروسازان بزرگ جهان همچون تویوتا و فولکس‌واگن باشد.

درحالی‌که هیچ ارزیابی دلاری از ارزش این معامله اعلام نشده است، قرار است توافق رسمی ادغام تا ژوئن ۲۰۲۵ حاصل شود و شرکت هلدینگ در بورس توکیو فهرست شود. این در حالی است که موانع و نکات مختلفی در جریان مذاکرات وجود دارد و احتمال عدم نهایی‌شدن این طرح نیز وجود دارد.

خودروسازان ژاپنی در حال حاضر در زمینه خودروهای برقی از رقبای بزرگ خود عقب مانده‌اند و این ادغام می‌تواند به آنها کمک کند تا با کاهش هزینه‌ها و افزایش مقیاس تولید، توان رقابتی خود را افزایش دهند. این ادغام می‌تواند منجر به شکل‌گیری یک غول خودروسازی با ارزش بیش از ۵۰ میلیارد دلار شود که می‌تواند در برابر غول‌هایی مانند تویوتا و فولکس‌واگن رقابت کند.

در سال ۲۰۲۳، مجموع تولید این سه شرکت حدود ۸ میلیون خودرو بود که در مقایسه با تولید ۱۱.۵ میلیون خودرو توسط تویوتا، رقمی قابل‌توجه است. این ادغام همچنین می‌تواند به بهبود عملکرد در زمینه باتری‌ها و خودروهای برقی کمک کند، زیرا نیسان تجربه زیادی در این زمینه‌ها دارد که می‌تواند به هوندا در توسعه نسل بعدی خودروهای برقی و هیبریدی کمک کند.

بااین‌حال، وضعیت نیسان پس از رسوایی‌های گذشته که به اتهام تقلب علیه کارلوس گون، رئیس پیشین خود، مطرح شد، بحرانی بوده است. گون که پس از فرار از ژاپن به لبنان پناه برد، از طریق ویدئوکنفرانس این ادغام پیشنهادی را «حرکت ناامید کننده» توصیف کرده است.

این ادغام اگر به نتیجه برسد، می‌تواند صنعت خودروسازی را به طور بارزی تحت تأثیر قرار دهد و رقابت در بازار جهانی خودرو را وارد مرحله‌ای جدید کند.

