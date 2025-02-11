شعیب بیرینجی، معاون وزیر بهداشت ترکیه اعلام کرد که ارزش بازار جهانی هوش مصنوعی در حوزه سلامت با نرخ رشد سالانه ۴۰ درصد، تا سال ۲۰۳۰ از ۲۰۰ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت. وی تأکید کرد که ترکیه در استفاده از هوش مصنوعی در حوزه سلامت و بهداشت جزو کشورهای پیشتاز است.

او با اشاره به اینکه ترکیه سال‌ها است در حال جمع‌آوری داده‌های سلامت دیجیتال است، اظهار داشت: در حالی که بسیاری از کشورها تازه این روند را آغاز کرده‌اند، ترکیه به لطف زیرساخت‌های دیجیتال خود، ظرفیت بالایی در توسعه راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی دارد.

بیرینجی افزود که ترکیه در حال توسعه برنامه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی است که می‌توانند به‌صورت خودکار بیماری‌ها را شناسایی کرده و مانند پزشکان به مدیریت آن‌ها کمک کنند.