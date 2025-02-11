سیاست
پیشتازی ترکیه در به‌کارگیری هوش مصنوعی در حوزه سلامت
معاون وزیر بهداشت ترکیه با اشاره به رشد بارز بازار هوش مصنوعی در حوزه سلامت و بهداشت، اعلام کرد ترکیه از جمله کشورهای پیشتاز در استفاده از این فناوری است.
پردازنده‌ی کامپیوتری با یک مغز دیجیتالی نورانی / عکس: AA
11 فوریه 2025

شعیب بیرینجی، معاون وزیر بهداشت ترکیه اعلام کرد که ارزش بازار جهانی هوش مصنوعی در حوزه سلامت با نرخ رشد سالانه ۴۰ درصد، تا سال ۲۰۳۰ از ۲۰۰ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت. وی تأکید کرد که ترکیه در استفاده از هوش مصنوعی در حوزه سلامت و بهداشت جزو کشورهای پیشتاز است.

او با اشاره به اینکه ترکیه سال‌ها است در حال جمع‌آوری داده‌های سلامت دیجیتال است، اظهار داشت: در حالی که بسیاری از کشورها تازه این روند را آغاز کرده‌اند، ترکیه به لطف زیرساخت‌های دیجیتال خود، ظرفیت بالایی در توسعه راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی دارد.

بیرینجی افزود که ترکیه در حال توسعه برنامه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی است که می‌توانند به‌صورت خودکار بیماری‌ها را شناسایی کرده و مانند پزشکان به مدیریت آن‌ها کمک کنند.

به گفته او، ترکیه در یکپارچه‌سازی شهروندان با سیستم‌های سلامت دیجیتال از بسیاری از کشورهای اروپایی جلوتر است.

بیرینجی همچنین با اشاره به موفقیت‌های ترکیه در حوزه سلامت دیجیتال اعلام کرد: ما تاکنون با هیچ بحران دیجیتالی روبه‌رو نشده‌ایم و بسیاری از پروژه‌های ما به‌عنوان نمونه‌های برتر جهانی شناخته شده‌اند. هدف ما حفظ این جایگاه و رسیدن به رتبه نخست در جهان است.

او بر اهمیت رعایت اصول اخلاقی در توسعه هوش مصنوعی در پزشکی تأکید کرد و نقش حمایت‌های دولتی و گسترش خدمات دولت الکترونیک را در پیشرفت این حوزه تعیین‌کننده دانست.

