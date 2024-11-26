طبق این سرشماری، جمعیت مردان در عراق ۲۲ میلیون و ۷۸۴ هزار و ۶۲ نفر معادل ۵۰.۱۵ درصد و جمعیت زنان ۲۲ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۸۳۳ نفر معادل ۴۹.۸۵ درصد گزارش شده است.

جمعیت عراق طی سال‌های اخیر با نرخ رشد سالانه ۲.۳ درصد به طور مداوم افزایش یافته است. با وجود چالش‌هایی مانند مهاجرت‌های داخلی ناشی از بحران‌های امنیتی و اقتصادی، عراق همچنان پتانسیل رشد جمعیتی و اقتصادی بالایی دارد و به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در جهان، نقش مهمی در منطقه ایفا می‌کند.

پیش‌بینی می‌شود با ادامه این روند، جمعیت عراق در دهه‌های آینده همچنان روندی روبه‌رشد داشته باشد و این کشور نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر در زمینه مسکن، زیرساخت‌ها و خدمات عمومی خواهد بود.