جمعیت عراق از مرز ۴۵ میلیون نفر عبور کرد
نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که جمعیت این کشور بر اساس سرشماری اخیر که در تاریخ ۲۰ تا ۲۱ نوامبر انجام شد، از مرز ۴۵ میلیون نفر عبور کرده است.
خیابانی در بغداد پایتخت عراق / عکس: AA
26 نوامبر 2024

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (INA)، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر این کشور اعلام کرد که جمعیت عراق بر اساس سرشماری انجام‌شده در تاریخ ۲۰ تا ۲۱ نوامبر، از ۴۵ میلیون نفر فراتر رفته است.

وی توضیح داد که ۷۰.۳ درصد از جمعیت در مناطق شهری و ۲۹.۷ درصد در مناطق روستایی سکونت دارند. وی همچنین تعداد خانوارهای عراقی را ۷ میلیون و ۸۹۸ هزار و ۵۸۸ خانواده اعلام کرد و میانگین تعداد افراد در هر خانوار را ۵.۳ نفر برشمرد.

السودانی همچنین اعلام کرد که ترکیب سنی جمعیت عراق شامل ۳۶.۱ درصد افراد زیر ۱۵ سال، ۶۰.۲ درصد در بازه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال و ۳.۷ درصد افراد بالای ۶۵ سال است.

طبق این سرشماری، جمعیت مردان در عراق ۲۲ میلیون و ۷۸۴ هزار و ۶۲ نفر معادل ۵۰.۱۵ درصد و جمعیت زنان ۲۲ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۸۳۳ نفر معادل ۴۹.۸۵ درصد گزارش شده است.

جمعیت عراق طی سال‌های اخیر با نرخ رشد سالانه ۲.۳ درصد به طور مداوم افزایش یافته است. با وجود چالش‌هایی مانند مهاجرت‌های داخلی ناشی از بحران‌های امنیتی و اقتصادی، عراق همچنان پتانسیل رشد جمعیتی و اقتصادی بالایی دارد و به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در جهان، نقش مهمی در منطقه ایفا می‌کند.

پیش‌بینی می‌شود با ادامه این روند، جمعیت عراق در دهه‌های آینده همچنان روندی روبه‌رشد داشته باشد و این کشور نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر در زمینه مسکن، زیرساخت‌ها و خدمات عمومی خواهد بود.

