عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه در نشست خبری در ساختمان مرکزی این حزب در آنکارا به موضوع تحولات سوریه پرداخت و گفت: تحولات اخیر سوریه را به‌دقت پیگیری می‌کنیم. برای تأمین امنیت ملی ترکیه در سوریه حضور داریم.

چلیک تأکید کرد که ترکیه هیچ‌گاه در پی تشدید درگیری‌ها یا تشویق به جنگ در سوریه نبوده، بلکه هدف ترکیه همیشه محافظت از امنیت ملی و جلوگیری از تهدیدات مرزی بوده است.

او بیان کرد: از تاریخ ۵ مارس ۲۰۲۰ که تفاهم‌نامه مسکو به امضا رسید و روند آستانه و تفاهم‌نامه سوچی شکل گرفت، وضعیت مشخصی برای کاهش تنش در ادلب ایجاد شده است. تاکنون هم از سوی رژیم اسد و هم از سوی دیگر عوامل مختلف، حملات متعددی به منطقه کاهش تنش ادلب صورت گرفته است. در تفاهم‌نامه مسکو و دیگر تفاهم‌نامه‌ها و همچنین فرایند آستانه، اصولی برای عدم نقض مناطق مشخص شده تعیین شده بود که بارها نقض شده و خسارات جانی زیادی به دنبال داشته است. ما شاهد افزایش تنش‌ها در این منطقه بوده‌ایم و متوجه شدیم که در واکنش به این حملات، یک واکنش اجتناب‌ناپذیر بروز خواهد کرد و این موضوع بارها توسط رئیس‌جمهورمان و دیگر مسئولان به طرف‌های مربوطه بیان شده است.

وی همچنین تصریح کرد: هرگونه ادعای این‌که ترکیه تحریک‌کننده تحرکات در سوریه است، کاملاً دروغ محض و بی‌اساس است. برعکس، ترکیه همیشه خواستار حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از تشدید درگیری‌ها در سوریه بوده است.