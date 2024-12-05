ترکیه
3 دقیقه خواندن
چلیک: ترکیه به دنبال تقویت یا تضعیف هیچ کشوری در سوریه نیست
سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه در رابطه به تحولات اخیر سوریه گفت که کشورش به دنبال تقویت و تضعیف کشورهای دیگر نیست، بلکه به دنبال تأمین منافع مشروع و نیازهای امنیت ملی خود است.
چلیک: ترکیه به دنبال تقویت یا تضعیف هیچ کشوری در سوریه نیست
عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه/ عکس: AA
5 دسامبر 2024

عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه در نشست خبری در ساختمان مرکزی این حزب در آنکارا به موضوع تحولات سوریه پرداخت و گفت: تحولات اخیر سوریه را به‌دقت پیگیری می‌کنیم. برای تأمین امنیت ملی ترکیه در سوریه حضور داریم.

چلیک تأکید کرد که ترکیه هیچ‌گاه در پی تشدید درگیری‌ها یا تشویق به جنگ در سوریه نبوده، بلکه هدف ترکیه همیشه محافظت از امنیت ملی و جلوگیری از تهدیدات مرزی بوده است.

او بیان کرد: از تاریخ ۵ مارس ۲۰۲۰ که تفاهم‌نامه مسکو به امضا رسید و روند آستانه و تفاهم‌نامه سوچی شکل گرفت، وضعیت مشخصی برای کاهش تنش در ادلب ایجاد شده است. تاکنون هم از سوی رژیم اسد و هم از سوی دیگر عوامل مختلف، حملات متعددی به منطقه کاهش تنش ادلب صورت گرفته است. در تفاهم‌نامه مسکو و دیگر تفاهم‌نامه‌ها و همچنین فرایند آستانه، اصولی برای عدم نقض مناطق مشخص شده تعیین شده بود که بارها نقض شده و خسارات جانی زیادی به دنبال داشته است. ما شاهد افزایش تنش‌ها در این منطقه بوده‌ایم و متوجه شدیم که در واکنش به این حملات، یک واکنش اجتناب‌ناپذیر بروز خواهد کرد و این موضوع بارها توسط رئیس‌جمهورمان و دیگر مسئولان به طرف‌های مربوطه بیان شده است.

وی همچنین تصریح کرد: هرگونه ادعای این‌که ترکیه تحریک‌کننده تحرکات در سوریه است، کاملاً دروغ محض و بی‌اساس است. برعکس، ترکیه همیشه خواستار حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از تشدید درگیری‌ها در سوریه بوده است.

مطالب پیشنهادی

چلیک تأکید کرد: ما به‌وضوح می‌دانیم که رژیم، پس از درگیری‌های اخیر گروه تروریستی پ.ک.ک و ی.پ.گ را به مناطقی که ترک کرده، دعوت می‌کند. رژیم، مناطق تحت کنترل خود را به این گروه‌های تروریستی تحویل می‌دهد. این نیز همکاری واضح رژیم با گروه‌های تروریستی است.

چلیک تأکید کرد: ترکیه هیچ مشکلی با تمامیت ارضی سوریه ندارد و ترکیه هیچ‌گاه هدفی برای گسترش مرزهای خود یا دخالت در مسائل داخلی دیگر کشورهای منطقه نداشته است. ترکیه به دنبال آن است که سوریه یک دولت جامع و یکپارچه داشته باشد و تمامیت ارضی این کشور حفظ شود. هدف ما این است که هیچ تهدید امنیتی برای کشور ما از سوی مرزهای سوریه به وجود نیاید.

چلیک همچنین اشاره کرد که ترکیه خواستار حفظ وضعیت امنیتی در مناطق تل‌رفعت و منبج است و از هرگونه تهدید مرزی از سوی گروه‌های تروریستی جلوگیری خواهد کرد. تل‌رفعت از وجود تروریست‌ها پاک‌سازی شد و تحولات منبج را پیگیری می‌کنیم. در عمق ۳۰ کیلومتری مرزی خود چنین چیزی را نمی‌خواهیم ببینیم.

چلیک در پایان گفت که ترکیه همیشه به دنبال برقراری یک راه‌حل جامع و فراگیر برای سوریه بوده و از فرایند عادی‌سازی روابط با دولت سوریه حمایت می‌کند، مشروط بر اینکه این فرایند به حفظ امنیت و منافع ترکیه منجر شود.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us