11 اوت 2025
صبح روز نهم آگوست، حامیان فلسطین در نقاط مختلف مادرید دست به راهپیمایی حمایتی از غزه زدند. گروهی از معترضان با قایقهای کوچک در دریاچه پارک رتیرو حرکت کردند و با در دست داشتن پرچم فلسطین و سردادن شعار، حمایت خود را از مردم غزه اعلام کردند. همزمان، عدهای دیگر با کوبیدن قابلمهها و ماهیتابهها، علیه گرسنگی تحمیلی و محاصره غزه اعتراض کردند.
این اعتراضات در حالی برگزار شد که جنایات اسرائیل در غزه با محکومیت گسترده جهانی روبهروست؛ جنایاتی که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون جان بیش از ۶۱ هزار نفر را گرفته و این منطقه را به آستانه قحطی شدید کشانده است.