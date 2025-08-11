صبح روز نهم آگوست، حامیان فلسطین در نقاط مختلف مادرید دست به راهپیمایی حمایتی از غزه زدند. گروهی از معترضان با قایق‌های کوچک در دریاچه پارک رتیرو حرکت کردند و با در دست داشتن پرچم فلسطین و سردادن شعار، حمایت خود را از مردم غزه اعلام کردند. هم‌زمان، عده‌ای دیگر با کوبیدن قابلمه‌ها و ماهیتابه‌ها، علیه گرسنگی تحمیلی و محاصره غزه اعتراض کردند.