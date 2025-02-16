هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، طی سخنرانی خود در شصت و یکمین کنفرانس امنیتی مونیخ در پنلی با «عنوان طلوعی نو برای دمشق» بر چشماندازهای گذار سوریه تأکید کرد و مطرح ساخت که پس از سقوط رژیم بشار اسد، ترکیه و کشورهای منطقه درباره انتظارات خود از دولت انتقالی سوریه پس از پایان جنگ و سقوط رژيم گفتوگو کردهاند.
وی با اشاره به اصول مشترک کشورها در این زمینه اظهار داشت: ما نمیخواهیم دیگر تهدیدی علیه کشورهای همسایه وجود داشته باشد. ما نمیخواهیم که تروریسم رشد کند یا بستری برای خود بیابد.
وی همچنین تأکید کرد که کشورهای منطقه بر لزوم حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی سوریه و همچنین ایجاد یک دولت فراگیر اتفاق نظر دارند.
وزیر امور خارجه ترکیه افزود: زمانی که همه این خواستههای جامعه بینالمللی و منطقهای را به دولت انتقالی سوریه منتقل کردیم، آنها واکنش مثبتی نشان دادند.
فیدان در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت یکپارچهسازی گروههای مسلح در سوریه، این موضوع را از عوامل کلیدی تأمین ثبات در این کشور دانست و اعلام کرد که دولت انتقالی سوریه این مسئله را بهطور جامع بررسی میکند.
فیدان با تأکید بر لزوم یکپارچهسازی گروههای مسلح در سوریه، اظهار داشت که دولت انتقالی این کشور در مسیر درستی برای تحقق این هدف گام برمیدارد.
هاکان فیدان در بخش دیگری از سخنان خود به روند گذار سوریه اشاره کرد و گفت که آنکارا در حال بازنگری گامهای خود در این کشور است.
او درباره اولویتهای ترکیه در قبال سوریه اظهار داشت: در حال حاضر، هدف اصلی و تمرکز ما این است که چگونه به بازسازی این کشور کمک کنیم، چگونه اقتصاد را احیا کنیم و چگونه نهادهای حکومتی را از نو بنا کنیم.
فیدان همچنین تأکید کرد که اقدامات نظامی ترکیه با هدف حمایت از پنج میلیون نفری انجام شده است که در مناطق تحت کنترل مخالفان حضور داشتند. وی افزود که این وضعیت و اقدامات نتیجه توافقهای حاصلشده در روند آستانه بوده است.
وزیر امور خارجه ترکیه با تأکید بر اهمیت همکاری سوریه در مبارزه با تروریسم، اعلام کرد که آنکارا انتظار دارد دولت انتقالی سوریه در این زمینه در کنار ترکیه قرار گیرد.
فیدان با اشاره به فعالیت گروههای تروریستی در منطقه اظهار داشت که پ.ک.ک/ی.پ.گ همانند داعش تهدیدی جدی برای سوریه و کل منطقه محسوب میشود.
وی همچنین هشدار داد که حضور این گروهها در بخش قابلتوجهی از خاک سوریه، کنترل منابع نفت و گاز و محروم کردن دولت مرکزی و میلیونها سوریهای از این منابع، قابلقبول نیست.
فیدان در پایان تأکید کرد: این مسئله نهتنها تهدیدی برای امنیت ملی ماست، بلکه یک مشکل بزرگ برای کل منطقه محسوب میشود.