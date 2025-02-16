هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، طی سخنرانی خود در شصت و یکمین کنفرانس امنیتی مونیخ در پنلی با «عنوان طلوعی نو برای دمشق» بر چشم‌اندازهای گذار سوریه تأکید کرد و مطرح ساخت که پس از سقوط رژیم بشار اسد، ترکیه و کشورهای منطقه درباره انتظارات خود از دولت انتقالی سوریه پس از پایان جنگ و سقوط رژيم گفت‌وگو کرده‌اند.

وی با اشاره به اصول مشترک کشورها در این زمینه اظهار داشت: ما نمی‌خواهیم دیگر تهدیدی علیه کشورهای همسایه وجود داشته باشد. ما نمی‌خواهیم که تروریسم رشد کند یا بستری برای خود بیابد.

وی همچنین تأکید کرد که کشورهای منطقه بر لزوم حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی سوریه و همچنین ایجاد یک دولت فراگیر اتفاق نظر دارند.

وزیر امور خارجه ترکیه افزود: زمانی که همه این خواسته‌های جامعه بین‌المللی و منطقه‌ای را به دولت انتقالی سوریه منتقل کردیم، آن‌ها واکنش مثبتی نشان دادند.

فیدان در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت یکپارچه‌سازی گروه‌های مسلح در سوریه، این موضوع را از عوامل کلیدی تأمین ثبات در این کشور دانست و اعلام کرد که دولت انتقالی سوریه این مسئله را به‌طور جامع بررسی می‌کند.

فیدان با تأکید بر لزوم یکپارچه‌سازی گروه‌های مسلح در سوریه، اظهار داشت که دولت انتقالی این کشور در مسیر درستی برای تحقق این هدف گام برمی‌دارد.

هاکان فیدان در بخش دیگری از سخنان خود به روند گذار سوریه اشاره کرد و گفت که آنکارا در حال بازنگری گام‌های خود در این کشور است.