عشایر شمال سوریه در بیانیهای خواستار آزادی مناطق خود از اشغال گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ شدند. این بیانیه که روز جمعه پس از نشست عشایر در شهر تلابیض، واقع در منطقه عملیات «چشمه صلح» منتشر شد، به شرایط دشوار ساکنان مناطق تحت کنترل این گروه در شمال و شمال شرقی سوریه اشاره کرده است.
در این بیانیه آمده است که ساکنان رقه، دیرالزور و حسکه به دلیل اقدامات این گروه تروریستی، از جمله بازداشتهای خودسرانه و کوچ اجباری با مشکلات جدی امنیتی و انسانی مواجهاند.
عشایر همچنین اعلام کردند که اقدامات این گروه منجر به تخریب گسترده مناطق، نابودی خانهها و آوارگی هزاران نفر شده است. علاوه بر این، منابع این مناطق توسط این گروه غارت شده و مردم در وضعیت فقر شدید قرار گرفتهاند.
در ادامه، عشایر منطقه خواستار موضعگیری جدی و قاطع ائتلاف بینالمللی علیه این گروه و پایان اشغال آن شدند و تأکید کردند که بازگشت امن مردم به خانههایشان باید تضمین شود.
همزمان، سابرینا سینگ، معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که هیچ برنامهای برای ساخت پایگاه نظامی در کوبانی (عینالعرب) در شمال سوریه وجود ندارد. وی همچنین گفت که آمریکا به تمامیت ارضی سوریه و روند ثبات سیاسی این کشور متعهد است، اما این اهداف تنها با نابودی داعش و دیگر گروههای تروریستی ممکن خواهد بود.
عشایر سوریه همچنین از اداره جدید سوریه خواستند که هرگونه مذاکره با نمایندگان گروههای تروریستی را رد کند و مسئولیت آزادسازی مناطق مختلف سوریه را خود بر عهده بگیرد.