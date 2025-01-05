عشایر شمال سوریه در بیانیه‌ای خواستار آزادی مناطق خود از اشغال گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ شدند. این بیانیه که روز جمعه پس از نشست عشایر در شهر تل‌ابیض، واقع در منطقه عملیات «چشمه صلح» منتشر شد، به شرایط دشوار ساکنان مناطق تحت کنترل این گروه در شمال و شمال شرقی سوریه اشاره کرده است.

در این بیانیه آمده است که ساکنان رقه، دیرالزور و حسکه به دلیل اقدامات این گروه تروریستی، از جمله بازداشت‌های خودسرانه و کوچ اجباری با مشکلات جدی امنیتی و انسانی مواجه‌اند.

عشایر همچنین اعلام کردند که اقدامات این گروه منجر به تخریب گسترده مناطق، نابودی خانه‌ها و آوارگی هزاران نفر شده است. علاوه بر این، منابع این مناطق توسط این گروه غارت شده و مردم در وضعیت فقر شدید قرار گرفته‌اند.