گزارش اخیر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بیش از ۶۰۰ میلیون زن و دختر به طور مستقیم تحت‌تأثیر جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه قرار دارند که این رقم نسبت به یک دهه گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است.

در گزارشی که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، منتشر کرد، آمده است که با افزایش بی‌سابقه درگیری‌ها و خشونت‌ها، پیشرفت‌های تاریخی در حقوق زنان در معرض خطر قرار گرفته و در زمینه مشارکت زنان در فرایندهای صلح، همچنان کاستی‌های قابل‌توجهی وجود دارد.

گوترش همچنین به قطعنامه شورای امنیت در ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰ اشاره کرد که بر مشارکت زنان در مذاکرات صلح تأکید دارد، اما وضعیت کنونی نشان می‌دهد که پیشرفت در این زمینه، به‌ویژه در سطوح تصمیم‌گیری، به‌اندازه کافی تحقق‌ نیافته است.

افزایش ۵۰ درصدی تعداد زنان تحت‌تأثیر جنگ