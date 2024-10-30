گزارش اخیر سازمان ملل متحد نشان میدهد که بیش از ۶۰۰ میلیون زن و دختر به طور مستقیم تحتتأثیر جنگها و درگیریهای مسلحانه قرار دارند که این رقم نسبت به یک دهه گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است.
در گزارشی که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، منتشر کرد، آمده است که با افزایش بیسابقه درگیریها و خشونتها، پیشرفتهای تاریخی در حقوق زنان در معرض خطر قرار گرفته و در زمینه مشارکت زنان در فرایندهای صلح، همچنان کاستیهای قابلتوجهی وجود دارد.
گوترش همچنین به قطعنامه شورای امنیت در ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰ اشاره کرد که بر مشارکت زنان در مذاکرات صلح تأکید دارد، اما وضعیت کنونی نشان میدهد که پیشرفت در این زمینه، بهویژه در سطوح تصمیمگیری، بهاندازه کافی تحقق نیافته است.
افزایش ۵۰ درصدی تعداد زنان تحتتأثیر جنگ
گزارش سازمان ملل نشان میدهد که نسبت زنان کشتهشده در درگیریهای مسلحانه در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال گذشته دوبرابر شده و موارد خشونتهای جنسی مرتبط با درگیریها نیز ۵۰ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، تعداد دختران تحتتأثیر نقضهای شدید در این درگیریها ۳۵ درصد افزایش یافته است.
سیما باهوس، مدیر اجرایی سازمان ملل در امور زنان، در جریان نشست دوروزه شورای امنیت بر اهمیت شنیدن صدای زنان در تلاش برای برقراری صلح تأکید کرد و نگرانیهای زنان و دختران در مناطق درگیر را موردتوجه قرار داد.
وی نیاز به امیدبخشی به این جمعیت را باتوجهبه چالشهای تأمین امنیت غذایی و بهداشت در این مناطق ضروری دانست. باهوس همچنین افزود که درصد مشارکت زنان در مذاکرات صلح طی دهه گذشته تغییر محسوسی نداشته و به طور متوسط زیر ۱۰ درصد است.
همچنین آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل، از آغاز پیمان مشترک برای افزایش مشارکت زنان در فرایندهای صلح خبر داد و از دولتها و سازمانهای منطقهای دعوت کرد تا اقداماتی عملی برای تحقق این هدف به کار گیرند. این پیمان شامل انتصاب زنان در نقشهای کلیدی، مشارکت مستقیم و معنادار آنان در فرایندهای صلح و مشورت با رهبران زن در تمامی مراحل است.
این گزارش بر اهمیت مشارکت فعال زنان در تصمیمگیریها و فرایندهای صلح تأکید کرده و از جوامع و کشورها میخواهد که با تمرکز بیشتر بر این موضوع، به بهبود شرایط زندگی زنان و دختران تحتتأثیر جنگ کمک کنند.