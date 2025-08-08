ابن بطوطه؛ جهانگرد و تاریخ‌نگار بزرگ قرن چهاردهم

ابن بطوطه، جهانگرد نام‌آور قرن چهاردهم، در طول سی سال بیش از ۱۱۷ هزار کیلومتر سفر کرد و فرهنگ‌ها و تمدن‌های سه قاره را با دقت مستندسازی نمود. سفرنامه «رحله» وی، تصویری جامع و معتبر از جهان در دوره قرون وسطی ارائه می‌دهد.