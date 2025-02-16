مقامات لبنانی از بازداشت ۲۵ نفر پس از حمله به کاروان نیروهای حافظ صلح سازمان ملل، یونیفیل، خبر داده‌اند. هم‌زمان، ارتش لبنان با گروه‌های حامی حزب‌الله که پس از فراخوان این گروه در جاده منتهی به فرودگاه رفیق حریری بیروت تجمع کرده بودند، درگیر شدند.

گروه‌های حامی حزب‌الله در تجمع خود پرچم‌های حزب‌الله و تصاویری از حسن نصرالله دبیرکل کشته شده این گروه را در دست داشتند.

گروه حزب‌الله روز ۱۳ فوریه به دلیل لغو پروازهای ایران به بیروت، با آتش‌زدن لاستیک‌ها، جاده‌های منتهی به فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری بیروت را مسدود کرده بودند.

روز شنبه ۱۵ فوریه، در پی فراخوان حزب‌الله برای برگزاری تجمع در مسیر فرودگاه رفیق حریری بیروت، نیروهای ارتش لبنان برای کنترل امنیت وارد درگیری با هواداران این گروه شدند و موفق به متفرق کردن آنها شدند.