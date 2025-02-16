سیاست
2 دقیقه خواندن
 ارتش لبنان با حامیان حزب‌الله درگیر شد؛ بازداشت ۲۵ نفر در پی حمله به یونیفیل
وزارت کشور لبنان از بازداشت ۲۵ نفر پس از حمله به یکی از خودروهای یونیفیل و درگیری ارتش لبنان با حامیان حزب‌الله که در مسیر فرودگاه بیروت تجمع کرده بودند، خبر داد.
 ارتش لبنان با حامیان حزب‌الله درگیر شد؛ بازداشت ۲۵ نفر در پی حمله به یونیفیل
حامیان حزب‌الله در مسیر فرودگاه بین‌المللی بیروت / عکس : AA
16 فوریه 2025

مقامات لبنانی از بازداشت ۲۵ نفر پس از حمله به کاروان نیروهای حافظ صلح سازمان ملل، یونیفیل، خبر داده‌اند. هم‌زمان، ارتش لبنان با گروه‌های حامی حزب‌الله که پس از فراخوان این گروه در جاده منتهی به فرودگاه رفیق حریری بیروت تجمع کرده بودند، درگیر شدند.

گروه‌های حامی حزب‌الله در تجمع خود پرچم‌های حزب‌الله و تصاویری از حسن نصرالله دبیرکل کشته شده این گروه را در دست داشتند.

گروه حزب‌الله روز ۱۳ فوریه به دلیل لغو پروازهای ایران به بیروت، با آتش‌زدن لاستیک‌ها، جاده‌های منتهی به فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری بیروت را مسدود کرده بودند.

روز شنبه ۱۵ فوریه، در پی فراخوان حزب‌الله برای برگزاری تجمع در مسیر فرودگاه رفیق حریری بیروت، نیروهای ارتش لبنان برای کنترل امنیت وارد درگیری با هواداران این گروه شدند و موفق به متفرق کردن آنها شدند.

مطالب پیشنهادی

برخی گزارش‌ها حاکی از استفاده ارتش لبنان از گاز اشک‌آور برای کنترل اوضاع بوده است که در تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نیز دیده می‌شود.

 مدیریت کل هوانوردی غیرنظامی لبنان روز پنجشنبه اعلام کرده بود برخی پروازها از جمله پروازهای ایران به طور موقت تا ۱۸ فوریه لغو شده‌اند تا اقدامات امنیتی بیشتری اعمال شود.

هم‌زمان با این تجمعات، گروهی از افراد به خودروی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفیل) حمله کردند و یکی از خودروها آتش گرفت. در این حمله، یکی از فرماندهان یونیفیل زخمی شد.

وزارت کشور لبنان اعلام کرد که در پی این حمله، دست‌کم ۲۵ نفر توسط اطلاعات ارتش لبنان و نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us