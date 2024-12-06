طبق گزارش جدید سوئیسری، در سال ۲۰۲۴ بلایای طبیعی خسارت اقتصادی ۳۱۰ میلیارددلاری به سراسر جهان وارد کردند که این رقم شش درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. خسارتهای بیمهشده نیز ۱۷ درصد افزایش یافته و به ۱۳۵ میلیارد دلار رسیدهاند. سیلابها و توفندهای (طوفانهای) هاریکن در ایالات متحده بیشترین خسارتها را به همراه داشتهاند که این افزایشها به تأثیرات تغییرات اقلیمی نسبت داده میشود.
سوئیسری اعلام کرد که این پنجمین سال متوالی است که خسارتهای بیمهشده از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور میکند. بالز گرولیموند، رئیس بخش بلایا و خطرات سوئیسری، افزود که رشد اقتصادی، تمرکز جمعیت در مناطق شهری و افزایش هزینههای بازسازی، عامل اصلی این افزایش خسارتها هستند.
تغییرات اقلیمی در مرکز توجه
این شرکت یکی از اصلیترین دلایل افزایش هزینههای بلایای طبیعی را تغییرات اقلیمی دانست و همچنین پیشبینی کرد که سال ۲۰۲۴ بهعنوان گرمترین سال ثبتشده تاریخ شناخته خواهد شد. همچنین طبق گفته گرولیموند، تغییرات اقلیمی در ایجاد شرایطی که منجر به بروز بلایای طبیعی شدهاند، نقش مهمی ایفا کرده است.
سیلابها و طوفانها عامل اصلی خسارتها
در این سال، سیلابها سهم بزرگی از خسارتها را به خود اختصاص دادند. بهویژه در اروپا و امارات متحده عربی، در مجموع ۱۳ میلیارد دلار برای جبران خسارات توسط بیمه پرداخت شده است و بهاینترتیب سال ۲۰۲۴ به سومین سال پرهزینه از نظر خسارتهای ناشی از سیلابها در سطح جهان تبدیل شده است.
ایالات متحده بیشترین خسارتها را به خود اختصاص داد
در ایالات متحده، طوفانهای هاریکن هِلِنا و میلتون که در اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر رخ دادند، به تنهایی باعث خسارت بیمهای تقریباً ۵۰ میلیارد دلاری شدند. این کشور با تعداد زیادی طوفان شدید، بیش از دو سوم از خسارتهای بیمهای جهانی در سال ۲۰۲۴ را به خود اختصاص داده است.