طبق گزارش جدید سوئیس‌ری، در سال ۲۰۲۴ بلایای طبیعی خسارت اقتصادی ۳۱۰ میلیارددلاری به سراسر جهان وارد کردند که این رقم شش درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. خسارت‌های بیمه‌شده نیز ۱۷ درصد افزایش یافته و به ۱۳۵ میلیارد دلار رسیده‌اند. سیلاب‌ها و توفندهای (طوفان‌های) هاریکن در ایالات متحده بیشترین خسارت‌ها را به همراه داشته‌اند که این افزایش‌ها به تأثیرات تغییرات اقلیمی نسبت داده می‌شود.

سوئیس‌ری اعلام کرد که این پنجمین سال متوالی است که خسارت‌های بیمه‌شده از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور می‌کند. بالز گرولیموند، رئیس بخش بلایا و خطرات سوئیس‌ری، افزود که رشد اقتصادی، تمرکز جمعیت در مناطق شهری و افزایش هزینه‌های بازسازی، عامل اصلی این افزایش خسارت‌ها هستند.

تغییرات اقلیمی در مرکز توجه

این شرکت یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش هزینه‌های بلایای طبیعی را تغییرات اقلیمی دانست و همچنین پیش‌بینی کرد که سال ۲۰۲۴ به‌عنوان گرم‌ترین سال ثبت‌شده تاریخ شناخته خواهد شد. همچنین طبق گفته گرولیموند، تغییرات اقلیمی در ایجاد شرایطی که منجر به بروز بلایای طبیعی شده‌اند، نقش مهمی ایفا کرده است.