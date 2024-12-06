سیاست
2 دقیقه خواندن
خسارت ۳۱۰ میلیارد دلاری ناشی از بلاهای طبیعی به اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴
بر اساس گزارش سوئیس‌ری ، بلایای طبیعی در سال ۲۰۲۴ خسارت اقتصادی ۳۱۰ میلیارد دلاری به جهان وارد کرده‌اند که ۱۷ درصد از این میزان تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. بیشترین خسارات مربوط به سیلاب‌ها و طوفان‌های ایالات متحده می‌باشد.
خسارت ۳۱۰ میلیارد دلاری ناشی از بلاهای طبیعی به اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴
بلایای طبیعی در برزیل / عکس: Reuters
6 دسامبر 2024

طبق گزارش جدید سوئیس‌ری، در سال ۲۰۲۴ بلایای طبیعی خسارت اقتصادی ۳۱۰ میلیارددلاری به سراسر جهان وارد کردند که این رقم شش درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. خسارت‌های بیمه‌شده نیز ۱۷ درصد افزایش یافته و به ۱۳۵ میلیارد دلار رسیده‌اند. سیلاب‌ها و توفندهای (طوفان‌های) هاریکن در ایالات متحده بیشترین خسارت‌ها را به همراه داشته‌اند که این افزایش‌ها به تأثیرات تغییرات اقلیمی نسبت داده می‌شود.

سوئیس‌ری اعلام کرد که این پنجمین سال متوالی است که خسارت‌های بیمه‌شده از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور می‌کند. بالز گرولیموند، رئیس بخش بلایا و خطرات سوئیس‌ری، افزود که رشد اقتصادی، تمرکز جمعیت در مناطق شهری و افزایش هزینه‌های بازسازی، عامل اصلی این افزایش خسارت‌ها هستند.

تغییرات اقلیمی در مرکز توجه

این شرکت یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش هزینه‌های بلایای طبیعی را تغییرات اقلیمی دانست و همچنین پیش‌بینی کرد که سال ۲۰۲۴ به‌عنوان گرم‌ترین سال ثبت‌شده تاریخ شناخته خواهد شد. همچنین طبق گفته گرولیموند، تغییرات اقلیمی در ایجاد شرایطی که منجر به بروز بلایای طبیعی شده‌اند، نقش مهمی ایفا کرده است. 

مطالب پیشنهادی

سیلاب‌ها و طوفان‌ها عامل اصلی خسارت‌ها

در این سال، سیلاب‌ها سهم بزرگی از خسارت‌ها را به خود اختصاص دادند. به‌ویژه در اروپا و امارات متحده عربی، در مجموع ۱۳ میلیارد دلار برای جبران خسارات توسط بیمه پرداخت شده است و به‌این‌ترتیب سال ۲۰۲۴ به سومین سال پرهزینه از نظر خسارت‌های ناشی از سیلاب‌ها در سطح جهان تبدیل شده است.

ایالات متحده بیشترین خسارت‌ها را به خود اختصاص داد

در ایالات متحده، طوفان‌های هاریکن هِلِنا و میلتون که در اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر رخ دادند، به تنهایی باعث خسارت بیمه‌ای تقریباً ۵۰ میلیارد دلاری شدند. این کشور با تعداد زیادی طوفان شدید، بیش از دو سوم از خسارت‌های بیمه‌ای جهانی در سال ۲۰۲۴ را به خود اختصاص داده است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us