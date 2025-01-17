مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، اولین سفر رسمی خود به کشورهای آسیای مرکزی را با سفر به دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، آغاز کرد. این سفر که روز چهارشنبه ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵ انجام شد، از روز پنجشنبه ۱۶ ژانویه با استقبال رسمی مقامات تاجیک آغاز گردید و فرصتی برای بررسی چشم‌انداز همکاری‌های دوجانبه میان ایران و تاجیکستان به شمار می‌آید. در دیدارهای رئیس‌جمهور ایران با مقامات عالی‌رتبه تاجیکستان، بیش از ۲۰ توافق‌نامه در زمینه‌های مختلف از‌جمله تجارت، انرژی، آموزش و فناوری به امضا رسید.

هدف از این توافق‌نامه‌ها، تقویت پیوندهای اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک در مسیر توسعه عنوان شده است. رئیس‌جمهور ایران در سخنانی ضمن تاکید بر اهمیت روابط دوستانه میان تهران و دوشنبه، این توافق‌نامه‌ها را گامی مثبت برای آینده همکاری‌های دوجانبه دانست.

مقامات تاجیکستان دیدار مسعود پزشکیان از دوشنبه را نقطه عطفی در تقویت روابط میان دو کشور که آن‌ها را «دوست و برادر» می‌خوانند، توصیف کردند.

علاوه بر بیانیه مشترک روسای جمهور ایران و تاجیکستان، ٢٣ توافق‌نامه دیگر در زمینه‌های مختلف به امضا رسید. با‌این‌حال، بخش عمده این توافق‌ها شامل یادداشت‌های تفاهمی است که عزم دو کشور را برای توسعه روابط‌شان نشان می‌دهد.

رسول مهاجر، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران با بیان این‌که این اسناد در بخش‌های اقتصادی، همکاری‌های گمرکی، استانداردسازی، دامپزشکی، همکاری بین وزارتخانه‌های ۲ کشور، همکاری در حوزه آمار و ... است، گفت: با توجه به اشتیاق اتباع تاجیکستانی به ایران در جریان این سفر سندی نیز برای لغو روادید جهت سفر از طریق مرزهای زمینی و هوایی بین ۲ کشور امضا می‌شود.

پزشکیان در دانشگاه علوم پزشکی ابوعلی سینای تاجیکستان از نمایشگاه دستاوردها و تجهیزات پزشکی این دانشگاه بازدید کرد و سپس در مراسمی، پروفسوری افتخاری دانشگاه به وی اعطا شد.