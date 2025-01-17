مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، اولین سفر رسمی خود به کشورهای آسیای مرکزی را با سفر به دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، آغاز کرد. این سفر که روز چهارشنبه ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵ انجام شد، از روز پنجشنبه ۱۶ ژانویه با استقبال رسمی مقامات تاجیک آغاز گردید و فرصتی برای بررسی چشمانداز همکاریهای دوجانبه میان ایران و تاجیکستان به شمار میآید. در دیدارهای رئیسجمهور ایران با مقامات عالیرتبه تاجیکستان، بیش از ۲۰ توافقنامه در زمینههای مختلف ازجمله تجارت، انرژی، آموزش و فناوری به امضا رسید.
هدف از این توافقنامهها، تقویت پیوندهای اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک در مسیر توسعه عنوان شده است. رئیسجمهور ایران در سخنانی ضمن تاکید بر اهمیت روابط دوستانه میان تهران و دوشنبه، این توافقنامهها را گامی مثبت برای آینده همکاریهای دوجانبه دانست.
مقامات تاجیکستان دیدار مسعود پزشکیان از دوشنبه را نقطه عطفی در تقویت روابط میان دو کشور که آنها را «دوست و برادر» میخوانند، توصیف کردند.
علاوه بر بیانیه مشترک روسای جمهور ایران و تاجیکستان، ٢٣ توافقنامه دیگر در زمینههای مختلف به امضا رسید. بااینحال، بخش عمده این توافقها شامل یادداشتهای تفاهمی است که عزم دو کشور را برای توسعه روابطشان نشان میدهد.
رسول مهاجر، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه این اسناد در بخشهای اقتصادی، همکاریهای گمرکی، استانداردسازی، دامپزشکی، همکاری بین وزارتخانههای ۲ کشور، همکاری در حوزه آمار و ... است، گفت: با توجه به اشتیاق اتباع تاجیکستانی به ایران در جریان این سفر سندی نیز برای لغو روادید جهت سفر از طریق مرزهای زمینی و هوایی بین ۲ کشور امضا میشود.
پزشکیان در دانشگاه علوم پزشکی ابوعلی سینای تاجیکستان از نمایشگاه دستاوردها و تجهیزات پزشکی این دانشگاه بازدید کرد و سپس در مراسمی، پروفسوری افتخاری دانشگاه به وی اعطا شد.
رئیسجمهور ایران در گفتوگو با امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان گفت: وقتی از خیابانهای دوشنبه عبور میکنم، نامهای خیابانها و نشانها همانهاست که ما در کتابهای درسی خود در گذشته خواندهایم، مثل رودکی، فردوسی و حافظ؛ ما در این کشور ابدا احساس غربت نمیکنیم.
امامعلی رحمان نیز در گفتوگو با پزشکیان گفت: حتی اگر خواستید سرمایهگذاری هم نکنید، هر وقت دوست داشتید همراه با فرزندانتان به تاجیکستان بیایید.
دیدار پزشکیان و رحمان و تاکیدهایشان بر زبان و ادبیات فارسی در رسانههای رسمی و دولتی ایران موردتوجه و استقبال قرار گرفت.
پزشکیان صبح جمعه، ١٧ ژانویه، شهر دوشنبه را به مقصد مسکو ترک کرد و قرار است در همین روز با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، دیدار کند.
مقامهای ایران و روسیه اعلام کردهاند که روسای جمهور دو کشور در نظر دارند توافقنامه جامع شراکت راهبردی میان تهران و مسکو را به امضا برسانند.
سند همکاری ۲۰ساله میان دو کشور که در سال ۲۰۲۰ بهپایان رسید، طی پنج سال گذشته بهطور خودکار تمدید شده است. در این مدت، مقامهای ایران بارها بر لزوم امضای سند جدید تاکید کردهاند.