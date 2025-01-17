منطقه‌
4 دقیقه خواندن
امضای ٢٣ تفاهم‌نامه جدید در سفر رسمی پزشکیان به تاجیکستان
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در اولین سفر خود به کشورهای آسیای مرکزی، روز پنجشنبه ۱۶ ژانویه در دوشنبه با مقامات تاجیکستان درباره گسترش همکاری‌های دوجانبه گفت‌وگو کرد. در این دیدار، بیش از ۲۰ توافق‌نامه جدید در حوزه‌های مختلف میان دو کشور به امضا رسید.
امضای ٢٣ تفاهم‌نامه جدید در سفر رسمی پزشکیان به تاجیکستان
دیدار مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران و امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان در دوشنبه / عکس: AA
17 ژانویه 2025

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، اولین سفر رسمی خود به کشورهای آسیای مرکزی را با سفر به دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، آغاز کرد. این سفر که روز چهارشنبه ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵ انجام شد، از روز پنجشنبه ۱۶ ژانویه با استقبال رسمی مقامات تاجیک آغاز گردید و فرصتی برای بررسی چشم‌انداز همکاری‌های دوجانبه میان ایران و تاجیکستان به شمار می‌آید. در دیدارهای رئیس‌جمهور ایران با مقامات عالی‌رتبه تاجیکستان، بیش از ۲۰ توافق‌نامه در زمینه‌های مختلف از‌جمله تجارت، انرژی، آموزش و فناوری به امضا رسید.

هدف از این توافق‌نامه‌ها، تقویت پیوندهای اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک در مسیر توسعه عنوان شده است. رئیس‌جمهور ایران در سخنانی ضمن تاکید بر اهمیت روابط دوستانه میان تهران و دوشنبه، این توافق‌نامه‌ها را گامی مثبت برای آینده همکاری‌های دوجانبه دانست.

مقامات تاجیکستان دیدار مسعود پزشکیان از دوشنبه را نقطه عطفی در تقویت روابط میان دو کشور که آن‌ها را «دوست و برادر» می‌خوانند، توصیف کردند.

علاوه بر بیانیه مشترک روسای جمهور ایران و تاجیکستان، ٢٣ توافق‌نامه دیگر در زمینه‌های مختلف به امضا رسید. با‌این‌حال، بخش عمده این توافق‌ها شامل یادداشت‌های تفاهمی است که عزم دو کشور را برای توسعه روابط‌شان نشان می‌دهد.

رسول مهاجر، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه  ایران با بیان این‌که این اسناد در بخش‌های اقتصادی، همکاری‌های گمرکی، استانداردسازی، دامپزشکی، همکاری بین وزارتخانه‌های ۲ کشور، همکاری در حوزه آمار و ... است، گفت: با توجه به اشتیاق اتباع تاجیکستانی به ایران در جریان این سفر سندی نیز برای لغو روادید جهت سفر از طریق مرزهای زمینی و هوایی بین ۲ کشور امضا می‌شود.

پزشکیان در دانشگاه علوم پزشکی ابوعلی سینای تاجیکستان از نمایشگاه دستاوردها و تجهیزات پزشکی این دانشگاه بازدید کرد و سپس در مراسمی، پروفسوری افتخاری دانشگاه به وی اعطا شد.

مطالب پیشنهادی

رئیس‌جمهور ایران در گفت‌و‌گو با امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان گفت: وقتی از خیابان‌های دوشنبه عبور می‌کنم، نام‌های خیابان‌ها و نشان‌ها همان‌هاست که ما در کتاب‌های درسی خود در گذشته خوانده‌ایم، مثل رودکی، فردوسی و حافظ؛ ما در این کشور ابدا احساس غربت نمی‌کنیم.

امامعلی رحمان نیز در گفت‌و‌گو با پزشکیان گفت: حتی اگر خواستید سرمایه‌گذاری هم نکنید، هر وقت دوست داشتید همراه با فرزندانتان به تاجیکستان بیایید.

دیدار پزشکیان و رحمان و تاکیدهایشان بر زبان و ادبیات فارسی در رسانه‌های رسمی و دولتی ایران مورد‌توجه و استقبال قرار گرفت.

پزشکیان صبح جمعه، ١٧ ژانویه، شهر دوشنبه را به مقصد مسکو ترک کرد و قرار است در همین روز با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دیدار کند.

مقام‌های ایران و روسیه اعلام کرده‌اند که روسای جمهور دو کشور در نظر دارند توافقنامه جامع شراکت راهبردی میان تهران و مسکو را به امضا برسانند.

سند همکاری ۲۰‌ساله میان دو کشور که در سال ۲۰۲۰ به‌پایان رسید، طی پنج سال گذشته به‌طور خودکار تمدید شده است. در این مدت، مقام‌های ایران بارها بر لزوم امضای سند جدید تاکید کرده‌اند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us