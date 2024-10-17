نمایشگاه بینالمللی هنر معاصر استانبول (Contemporary Istanbul 2024) از تاریخ ۲۳ اکتبر در مرکز هنر ترسانه استانبول آغاز میشود و تا ۲۷ اکتبر ادامه خواهد داشت. این نمایشگاه که بهعنوان یکی از مهمترین رویدادهای هنری ترکیه شناخته میشود، در نوزدهمین دوره خود میزبان هنرمندان، گالریها و علاقهمندان به هنر از ۱۴ کشور مختلف خواهد بود.
این نمایشگاه با تمرکز ویژه بر کشورهای اسپانیاییزبان و آمریکای لاتین، فرصتی برای نمایش تازهترین تحولات هنر معاصر فراهم میکند.
امسال، تمرکز خاصی بر کشورهای اسپانیاییزبان و آمریکای لاتین در نظر گرفته شده است و آثار برجستهای از این مناطق به نمایش گذاشته میشود. این دوره از نمایشگاه با مشارکت ۵۳ گالری هنر معاصر، ۴ ابتکار و ۴ نهاد هنری از سراسر جهان، بستری برای تبادل نظر و همکاریهای بینالمللی در حوزه هنر معاصر فراهم خواهد کرد.
نمایشگاه هنر معاصر استانبول در سالهای اخیر به یکی از بزرگترین و مهمترین رویدادهای هنری جهانی تبدیل شده است. این رویداد علاوه بر نمایش آثار نوآورانه از هنرمندان مختلف، نقش مهمی در ایجاد ارتباط میان هنرمندان بینالمللی و فضای هنری استانبول ایفا میکند.