ترکیه با سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیارد دلاری ظرفیت انرژی بادی را تا ۲۰۳۵ چهار برابر می‌کند
ترکیه برای افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر خود به ۱۲۰ هزار مگاوات تا سال ۲۰۳۵، ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهد کرد. این تلاش به‌منظور کاهش وابستگی به انرژی خارجی و دستیابی به صفر خالص انتشار تا سال ۲۰۵۳ انجام می‌شود.
توربین های بادی در منطقه سامانداغ حاتای /عکس: AA
23 اکتبر 2024

ترکیه برنامه‌ریزی کرده است تا با سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیارد دلاری، ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر خود را تا سال ۲۰۳۵ به ۱۲۰ هزار مگاوات افزایش دهد و زیرساخت‌های انرژی خود را توسعه بخشد. این اقدام بخشی از اهداف ترکیه برای کاهش وابستگی به انرژی خارجی و دستیابی به صفر خالص انتشار تا سال ۲۰۵۳ به شمار می‌رود.

«آلپ ارسلان بایراکتار»، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، در نشست «تحول انرژی – انرژی تجدیدپذیر ۲۰۳۵» که در استانبول برگزار شد، اعلام کرد که برای افزایش ظرفیت انرژی‌های بادی و خورشیدی کشور تا سال ۲۰۳۵، نیاز به سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیارد دلاری است. وی بر ضرورت همکاری نزدیک میان سهامداران، موسسات مالی و سرمایه‌گذاران برای تحقق این هدف تأکید کرد.

به منظور دستیابی به این هدف، ترکیه باید سالانه بین ۷۵۰۰ تا ۸۰۰۰ مگاوات ظرفیت انرژی تجدیدپذیر جدید نصب کند. بایراکتار همچنین اشاره کرد که کشور علاوه بر این ظرفیت جدید، قصد دارد شبکه انتقال برق را به‌روز کرده و زیرساخت‌های خود را توسعه دهد. برآوردها نشان می‌دهد که این اقدامات به سرمایه‌گذاری کلی ۱۰۸ میلیارد دلاری نیاز خواهد داشت.

سیاست‌های انرژی ترکیه بر سه محور اصلی متمرکز است: امنیت عرضه، کاهش وابستگی به انرژی خارجی و دستیابی به صفر خالص انتشار تا سال ۲۰۵۳. در حال حاضر، ۵۹ درصد از ظرفیت برق نصب‌شده در ترکیه از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌شود و این کشور در تلاش است تا فرآیند صدور مجوز برای پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر را به کمتر از دو سال کاهش دهد.

علاوه بر این، ترکیه برنامه‌ریزی کرده است تا در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ از میدان گازی ساکاریا در دریای سیاه روزانه ۹.۱ میلیون متر مکعب گاز تولید کند؛ این میزان گاز قادر است نیازهای انرژی ۴ میلیون خانوار را تأمین کند.

