ترکیه قصد دارد ۶۳ درصد برق خود را از منابع داخلی تأمین کند
ترکیه قصد دارد تا سال ۲۰۲۸ با هدف خودکفایی کامل در بخش انرژی،۶۳ درصد انرژی خود را از منابع داخلی تامین کند.
نیروگاه سیکل ترکیبی گاز طبیعی بورسا، یکی از بزرگترین نیروگاه های اروپا /عکس: AA
13 نوامبر 2024

وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه در برنامه استراتژیک ۲۰۲۸-۲۰۲۴ خود قصد دارد تا سهم منابع داخلی در تولید برق را تا سال ۲۰۲۸ به ۶۳ درصد برساند و ظرفیت‌های انرژی تجدیدپذیر را تقویت کند.

این برنامه شامل افزایش ظرفیت‌های تولید از منابع تجدیدپذیر و تقویت زیرساخت‌ها به‌منظور تأمین امنیت انرژی کشور است. ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی به ۳۳۱۰۰ مگاوات، ظرفیت نیروگاه‌های بادی به ۱۹۳۰۰ مگاوات و ظرفیت تولید انرژی هسته‌ای به ۴۸۰۰ مگاوات خواهد رسید. همچنین، تولید سالانه برق از منابع داخلی باید به ۲۷۰ میلیارد کیلووات‌ساعت برسد.

این برنامه همچنین به اهداف دیگری نظیر افزایش تولید روزانه نفت خام به ۲۱۰ هزار بشکه، تولید گاز طبیعی به ۴۲.۵ میلیون مترمکعب و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی به ۱۲ میلیارد مترمکعب پرداخته است. همچنین، ارزش صادرات معدنی کشور به ۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

در این برنامه، ۷ هدف اصلی شامل تأمین امنیت انرژی پایدار، کاهش وابستگی به منابع خارجی و اجرای تحول انرژی مبتنی بر کربن صفر مشخص شده است. علاوه بر این، تقویت زیرساخت‌های نفت و گاز، افزایش همکاری‌های بین‌المللی در بخش انرژی و بومی‌سازی فناوری‌های مرتبط با انرژی و منابع طبیعی از دیگر اولویت‌های این برنامه است.

وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه با هدف کاهش وابستگی به منابع خارجی، تولید برق از منابع داخلی، توسعه منابع انرژی پاک و افزایش ظرفیت‌های ذخیره‌سازی گاز طبیعی در دستور کار خود قرار داده است. این اقدامات به‌منظور افزایش توان رقابتی ترکیه در بازار جهانی انرژی و تأمین انرژی پایدار برای کشور انجام می‌شود.

