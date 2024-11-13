وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه در برنامه استراتژیک ۲۰۲۸-۲۰۲۴ خود قصد دارد تا سهم منابع داخلی در تولید برق را تا سال ۲۰۲۸ به ۶۳ درصد برساند و ظرفیت‌های انرژی تجدیدپذیر را تقویت کند.

این برنامه شامل افزایش ظرفیت‌های تولید از منابع تجدیدپذیر و تقویت زیرساخت‌ها به‌منظور تأمین امنیت انرژی کشور است. ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی به ۳۳۱۰۰ مگاوات، ظرفیت نیروگاه‌های بادی به ۱۹۳۰۰ مگاوات و ظرفیت تولید انرژی هسته‌ای به ۴۸۰۰ مگاوات خواهد رسید. همچنین، تولید سالانه برق از منابع داخلی باید به ۲۷۰ میلیارد کیلووات‌ساعت برسد.

این برنامه همچنین به اهداف دیگری نظیر افزایش تولید روزانه نفت خام به ۲۱۰ هزار بشکه، تولید گاز طبیعی به ۴۲.۵ میلیون مترمکعب و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی به ۱۲ میلیارد مترمکعب پرداخته است. همچنین، ارزش صادرات معدنی کشور به ۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید.