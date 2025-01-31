ترکیه در بخشی از تلاش‌های خود برای تقویت توانمندی‌های نیروی هوایی، منتظر دریافت پیشنهاد قیمت برای خرید هواپیماهای جنگی یوروفایتر تایفون است. به‌گزارش مقامات وزارت دفاع ملی ترکیه، درحالی‌که این کشور اولویت را به تأمین نیازهای دفاعی خود از طریق سیستم‌های بومی مانند جنگنده ملی «کاآن»، هواپیمای «حرجت»، پهباد کیزیل‌آلما و پهپاد رادارگریز آنکا ۳ می‌دهد، تلاش‌ها برای خرید هواپیماهای F-16 و یوروفایتر تایفون همچنان ادامه دارد تا نیازهای عملیاتی فوری برطرف شود.

سند تعریف نیازمندی‌ها برای خرید ۴۰ فروند هواپیمای یوروفایتر تایفون به وزارت دفاع بریتانیا و شرکت‌های مربوطه ارسال شده است. انتظار می‌رود پیشنهاد قیمت در روزهای آینده دریافت شود. در همین حال، مذاکرات فنی برای خرید F-16به‌طور مثبت در حال پیشرفت است.