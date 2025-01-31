ترکیه
ترکیه در حال مذاکره برای خرید ۴۰ فروند یوروفایتر تایفون است
آنکارا در حال مذاکره با بریتانیا و اسپانیا برای خرید ۴۰ فروند تایفون است. آلمان پس از مخالفت‌های اولیه، اکنون گام‌هایی مثبت به سوی تایید این معامله برداشته است.
دو فروند جنگنده یوروفایتر تایفون / عکس: Reuters
ترکیه در بخشی از تلاش‌های خود برای تقویت توانمندی‌های نیروی هوایی، منتظر دریافت پیشنهاد قیمت برای خرید هواپیماهای جنگی یوروفایتر تایفون است. به‌گزارش مقامات وزارت دفاع ملی ترکیه، درحالی‌که این کشور اولویت را به تأمین نیازهای دفاعی خود از طریق سیستم‌های بومی مانند جنگنده ملی «کاآن»، هواپیمای «حرجت»، پهباد کیزیل‌آلما و پهپاد رادارگریز آنکا ۳ می‌دهد، تلاش‌ها برای خرید هواپیماهای F-16  و یوروفایتر تایفون همچنان ادامه دارد تا نیازهای عملیاتی فوری برطرف شود.

سند تعریف نیازمندی‌ها برای خرید ۴۰ فروند هواپیمای یوروفایتر تایفون به وزارت دفاع بریتانیا و شرکت‌های مربوطه ارسال شده است. انتظار می‌رود پیشنهاد قیمت در روزهای آینده دریافت شود. در همین حال، مذاکرات فنی برای خرید  F-16به‌طور مثبت در حال پیشرفت است.

این رویکردها با استراتژی کلی ترکیه برای مدرن‌سازی نیروی هوایی و افزایش آمادگی عملیاتی آن هم‌راستا است. هواپیماهای یوروفایتر تایفون توسط کنسرسیومی از آلمان، بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا ساخته می‌شوند و نمایندگان این کنسرسیوم شامل شرکت‌های ایرباس، بی‌ای‌ای سیستمز و لئوناردو هستند.

