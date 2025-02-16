ترکیه
اظهارات فیدان و عراقچی درباره تحولات سوریه
هاکان فیدان و عباس عراقچی در دیدار خود درباره روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه، به‌ویژه وضعیت سوریه، رایزنی و تبادل نظر کردند. دو وزیر بر تقویت روند آستانه و حفظ ثبات منطقه تأکید کردند.
نشست خبری وزرای امور خارجه ترکیه و ایران / AA
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز دوشنبه در نشست خبری با همتای ایرانی خود تأکید کرد که ترکیه به دنبال جلوگیری از شعله‌ورشدن مجدد جنگ داخلی در سوریه است. وی گفت: رویدادهای اخیر سوریه بار دیگر نشان می‌دهد که دمشق نیازمند سازش با مردم و مخالفان مشروع خود است.

نادیده گرفتن خواسته‌های مخالفان؛ اشتباهی بزرگ

فیدان با اشاره به اولویت‌های امنیت ملی ترکیه تصریح کرد: هرگونه تهدید علیه امنیت کشورمان را در هر نقطه‌ای که باشد، از بین خواهیم برد. در شرایط کنونی، تلاش برای تفسیر تحولات سوریه به مداخله خارجی اشتباه است.

وی بر ادامه همکاری‌های ترکیه و ایران در چارچوب روند آستانه تأکید کرد و گفت: دو کشور دستاوردهای مهمی در این زمینه داشته‌اند.
فیدان همچنین بر حمایت مداوم ترکیه از تمامیت ارضی و وحدت سوریه تأکید کرد و هشدار داد که حملات گسترده علیه غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌ها تنها به تشدید درگیری‌ها منجر خواهد شد. دمشق باید با مخالفان مشروع به توافق برسد و ما آماده کمک به این فرآیند هستیم.

فیدان با اشاره به اهمیت روند آستانه بیان کرد: این مذاکرات توانسته است از شدت درگیری‌های میدانی بکاهد. هدف اصلی ما تقویت تعامل سیاسی بین دولت سوریه و مخالفان است. نادیده‌گرفتن خواسته‌های مشروع مخالفان و عدم مشارکت جدی دولت سوریه در روند سیاسی، اشتباهی بزرگ بوده که به ادامه بحران انجامیده است.

در پایان، فیدان به پیامدهای جنگ داخلی سوریه اشاره کرد و یادآور شد: ما نمی‌خواهیم تجربه‌های تلخ گذشته تکرار شود. هدف ما جلوگیری از کشتار غیرنظامیان و نابودی زیرساخت‌هاست. درگیری‌ها باید پایان یابد تا سوریه به سمت صلح و ثبات حرکت کند.

توافق بر سر ثبات منطقه‌ای و ادامه روند آستانه

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز در این نشست اظهار داشت: در دیدار با آقای فیدان، گفت‌وگوی مفصلی درباره راه‌های برقراری ثبات در سوریه داشتیم. هر دو طرف توافق داریم که باید از دستاوردهای روند آستانه محافظت شود. وی افزود: تصمیم گرفتیم جلسه بعدی روند آستانه را در سطح وزرای امور خارجه برگزار کنیم. حفظ این روند برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و نباید اقدامی صورت گیرد که به آن آسیب برساند.

عراقچی با اشاره به تلاش‌های اسرائیل و آمریکا برای سوءاستفاده از شرایط منطقه، گفت: تحرکات اخیر گروه‌های تروریستی در سوریه در راستای اهداف اسرائیل است.

وی همچنین بر نگرانی‌های مشترک ترکیه و ایران تأکید کرد و گفت: رایزنی‌های ما همیشه جریان داشته و در بسیاری موارد اتفاق‌نظر داریم. امیدوارم بتوانیم به تفاهمی مشترک برسیم که به ثبات منطقه کمک کند و سوریه را به مرکزی برای تروریست‌ها تبدیل نکند.

در پایان، دو وزیر بر استمرار مشورت‌ها و رایزنی‌ها درباره تحولات منطقه توافق کردند.

