در پایان، فیدان به پیامدهای جنگ داخلی سوریه اشاره کرد و یادآور شد: ما نمی‌خواهیم تجربه‌های تلخ گذشته تکرار شود. هدف ما جلوگیری از کشتار غیرنظامیان و نابودی زیرساخت‌هاست. درگیری‌ها باید پایان یابد تا سوریه به سمت صلح و ثبات حرکت کند.

توافق بر سر ثبات منطقه‌ای و ادامه روند آستانه

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز در این نشست اظهار داشت: در دیدار با آقای فیدان، گفت‌وگوی مفصلی درباره راه‌های برقراری ثبات در سوریه داشتیم. هر دو طرف توافق داریم که باید از دستاوردهای روند آستانه محافظت شود. وی افزود: تصمیم گرفتیم جلسه بعدی روند آستانه را در سطح وزرای امور خارجه برگزار کنیم. حفظ این روند برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و نباید اقدامی صورت گیرد که به آن آسیب برساند.

عراقچی با اشاره به تلاش‌های اسرائیل و آمریکا برای سوءاستفاده از شرایط منطقه، گفت: تحرکات اخیر گروه‌های تروریستی در سوریه در راستای اهداف اسرائیل است.

وی همچنین بر نگرانی‌های مشترک ترکیه و ایران تأکید کرد و گفت: رایزنی‌های ما همیشه جریان داشته و در بسیاری موارد اتفاق‌نظر داریم. امیدوارم بتوانیم به تفاهمی مشترک برسیم که به ثبات منطقه کمک کند و سوریه را به مرکزی برای تروریست‌ها تبدیل نکند.

در پایان، دو وزیر بر استمرار مشورت‌ها و رایزنی‌ها درباره تحولات منطقه توافق کردند.