روز گذشته، اعضای مجلس سنا و نمایندگان آمریکا به رهبری سناتور دموکرات پیتر ولش، در نامه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی نیز منتشر شده است، از آنتونی بلینکن خواستند تا به پرسش‌هایی درباره قتل عایشه نور ازگی آیگی، فعال ترکیه‌ای - آمریکایی، پاسخ دهد.

در این نامه آمده است: «ما هیچ اطلاعی از هیچ مدرکی نداریم که نشان دهد عایشه نور یا جوانی که همراه او بود یا هر شخص دیگری، تهدیدی برای سربازی که به او شلیک کرد، ایجاد کرده باشند.»

در این نامه از بلینکن پرسیده شده است که آیا وزارت امور خارجه آمریکا شواهدی در اختیار دارد که نشان دهد عایشه نور تهدیدی ایجاد کرده باشد؟ همچنین از او خواسته شده تا واحدی که سرباز اسرائیلی شلیک‌کننده به آن تعلق دارد، مشخص شود.