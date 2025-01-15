سیاست
کنگره آمریکا از بلینکن درباره قتل عایشه نور پاسخ خواست
گروهی از اعضای کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه، خواستار پاسخگویی به پرسش‌هایی درباره قتل عایشه نور ازگی آیگی، فعال ترکیه‌ای - آمریکایی شدند که در سپتامبر سال گذشته به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شد.
محل دفن عایشه نور ازگی / عکس: AA
روز گذشته، اعضای مجلس سنا و نمایندگان آمریکا به رهبری سناتور دموکرات پیتر ولش، در نامه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی نیز منتشر شده است، از آنتونی بلینکن خواستند تا به پرسش‌هایی درباره قتل عایشه نور ازگی آیگی،  فعال ترکیه‌ای - آمریکایی، پاسخ دهد.

در این نامه آمده است: «ما هیچ اطلاعی از هیچ مدرکی نداریم که نشان دهد عایشه نور یا جوانی که همراه او بود یا هر شخص دیگری، تهدیدی برای سربازی که به او شلیک کرد، ایجاد کرده باشند.»

در این نامه از بلینکن پرسیده شده است که آیا وزارت امور خارجه آمریکا شواهدی در اختیار دارد که نشان دهد عایشه نور تهدیدی ایجاد کرده باشد؟ همچنین از او خواسته شده تا واحدی که سرباز اسرائیلی شلیک‌کننده به آن تعلق دارد، مشخص شود.

همچنین در نامه پرسیده شده که آیا وزارت امور خارجه آمریکا از وزارت دادگستری خواسته است تا تحقیقی درباره حادثه کشته‌شدن عایشه نور انجام دهد.

در تاریخ ششم سپتامبر ۲۰۲۴، ارتش اشغالگر اسرائیل، عایشه نور،  فعال ترکیه‌ای - آمریکایی را با شلیک گلوله جنگی به قتل رساند. وی در حال شرکت در یک تجمع اعتراضی علیه شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اسرائیل در شهرک بیتا، واقع در استان نابلس در شمال کرانه باختری اشغالی بود.

۱۲ سپتامبر، پیکر عایشه نور به ترکیه منتقل شد و روز بعد پس از نماز در مسجد مرکزی زادگاهش در منطقه دیدیم، استان آیدین در غرب ترکیه، به خاک سپرده شد.

