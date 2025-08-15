سیاست
شهر یونانی در محاصره آتش؛ صدها خودرو طعمه حریق شدند
تصاویر هوایی با پهپاد، صحنه‌هایی از آثار به‌جای مانده از آتش‌سوزی در محوطه تخلیه خودروها در نزدیکی شهر پاتراس را به تصویر می‌کشد؛ جایی که آتش‌سوزی گسترده‌ای که از جنگل‌های اطراف شروع شده بود، صدها خودرو را به خاکستر تبدیل کرد.
15 اوت 2025

تصاویر هوایی با پهپاد، صحنه‌هایی از آثار به‌جای مانده از آتش‌سوزی در محوطه تخلیه خودروها در نزدیکی شهر پاتراس را به تصویر می‌کشد؛ جایی که آتش‌سوزی گسترده‌ای که از جنگل‌های اطراف شروع شده بود، صدها خودرو را به خاکستر تبدیل کرد.

