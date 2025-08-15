شهر یونانی در محاصره آتش؛ صدها خودرو طعمه حریق شدند
تصاویر هوایی با پهپاد، صحنههایی از آثار بهجای مانده از آتشسوزی در محوطه تخلیه خودروها در نزدیکی شهر پاتراس را به تصویر میکشد؛ جایی که آتشسوزی گستردهای که از جنگلهای اطراف شروع شده بود، صدها خودرو را به خاکستر تبدیل کرد.
