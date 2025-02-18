منطقه‌
2 دقیقه خواندن
بریتانیا درخواست‌های پناهندگی کماندوهای افغان را رد کرد
وزارت دفاع بریتانیا تأیید کرد که نیروهای ویژه این کشور بیش از ۲۰۰۰ درخواست پناهندگی کماندوهای افغان را با وجود خطر جان آنها،‌ رد کرد.
بریتانیا درخواست‌های پناهندگی کماندوهای افغان را رد کرد
دیوید لمی،‌ وزیر خارجه بریتانیا / عکس: Reuters
18 فوریه 2025

وزارت دفاع بریتانیا تایید کرد که درخواست اسکان مجدد بیش از ۲۰۰۰ کماندوی افغان را که شواهد معتبری از خدمتشان در کنار نیروهای ویژه هوابرد (SAS) و نیروی ویژه دریایی (SBS) ارائه کرده بودند، رد کرده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که افسران نیروهای ویژه بریتانیا تمامی درخواست‌های ارائه‌شده از سوی این کماندوهای سابق را که برای حمایت به آن‌ها ارجاع شده بود، رد کرده‌اند.

این در حالی است که این نیروها در ماموریت‌های پرخطر علیه طالبان، در کنار نظامیان بریتانیایی جنگیده بودند و اکنون پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، با تهدیدهای جدی روبه‌رو هستند.

این کماندوها عضو یگان‌های موسوم به «تریپلز» بودند. واحدهای موسوم به «تریپلز» شامل دو گروه ویژه افغان، ‌یعنی گروه CF ٣٣٣ (نیروی عملیات ویژه ٣٣٣) و ATF ۴۴۴ (نیروی ضربت هوایی ۴۴۴) هستند.

مطالب پیشنهادی

این واحدها توسط نیروهای ویژه بریتانیا تاسیس، آموزش و تامین مالی شده بودند و در عملیات‌های افغانستان از نیروی ویژه هوابرد و نیروی ویژه دریایی بریتانیا حمایت می‌کردند.

پس از روی کار آمدن طالبان در سال ٢٠٢١، اعضای این واحدها که به دلیل همکاری نزدیکشان با بریتانیا در معرض خطر قرار داشتند و واجد شرایط درخواست اسکان مجدد در بریتانیا شدند.

هنوز مشخص نیست که آیا دولت بریتانیا برنامه‌ای برای بازبینی این تصمیم اتخاذ خواهد کرد یا خیر.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us