وزارت دفاع بریتانیا تایید کرد که درخواست اسکان مجدد بیش از ۲۰۰۰ کماندوی افغان را که شواهد معتبری از خدمتشان در کنار نیروهای ویژه هوابرد (SAS) و نیروی ویژه دریایی (SBS) ارائه کرده بودند، رد کرده است.
گزارشها حاکی از آن است که افسران نیروهای ویژه بریتانیا تمامی درخواستهای ارائهشده از سوی این کماندوهای سابق را که برای حمایت به آنها ارجاع شده بود، رد کردهاند.
این در حالی است که این نیروها در ماموریتهای پرخطر علیه طالبان، در کنار نظامیان بریتانیایی جنگیده بودند و اکنون پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، با تهدیدهای جدی روبهرو هستند.
این کماندوها عضو یگانهای موسوم به «تریپلز» بودند. واحدهای موسوم به «تریپلز» شامل دو گروه ویژه افغان، یعنی گروه CF ٣٣٣ (نیروی عملیات ویژه ٣٣٣) و ATF ۴۴۴ (نیروی ضربت هوایی ۴۴۴) هستند.
این واحدها توسط نیروهای ویژه بریتانیا تاسیس، آموزش و تامین مالی شده بودند و در عملیاتهای افغانستان از نیروی ویژه هوابرد و نیروی ویژه دریایی بریتانیا حمایت میکردند.
پس از روی کار آمدن طالبان در سال ٢٠٢١، اعضای این واحدها که به دلیل همکاری نزدیکشان با بریتانیا در معرض خطر قرار داشتند و واجد شرایط درخواست اسکان مجدد در بریتانیا شدند.
هنوز مشخص نیست که آیا دولت بریتانیا برنامهای برای بازبینی این تصمیم اتخاذ خواهد کرد یا خیر.