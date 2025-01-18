ترکیه
3 دقیقه خواندن
اردوغان: ترکیه برای التیام زخم‌های غزه از تمام امکانات استفاده خواهد کرد
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، ضمن محکومیت حملات ۴۶۷ روزه اسرائیل به غزه و نقض آتش‌بس‌ها، تأکید کرد که ترکیه با تمام توان برای التیام زخم‌های مردم غزه در دوره آتش‌بس تلاش خواهد کرد و عاملان جنایات جنگی را به عدالت خواهد سپرد.
اردوغان: ترکیه برای التیام زخم‌های غزه از تمام امکانات استفاده خواهد کرد
رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در حال سخنرانی در آنکارا / عکس : AA
18 ژانویه 2025

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز شنبه، در سخنرانی خود در هشتمین کنگره عمومی استانی حزب عدالت و توسعه در استان آدانا تأکید کرد که ترکیه تمام امکانات خود را برای التیام زخم‌های مردم غزه به کار خواهد گرفت. او با اشاره به ۴۶۷ روز نسل‌کشی و کشتار در غزه، گفت که اسرائیل نتوانسته است مقاومت مردم این منطقه را درهم بشکند.

اردوغان همچنین سابقه نقض آتش‌بس توسط اسرائیل، به‌ویژه نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو، را مورد انتقاد قرار داد و از جامعه جهانی خواست مانع از تخلفات جدید در توافق آتش‌بس بین اسرائیل و حماس شوند.

وی در این باره اظهار داشت: اسرائیل، به‌ویژه بنیامین نتانیاهو، سابقه قابل‌توجهی در نقض آتش‌بس دارد و این بار نباید اجازه این کار داده شود.

رئیس‌جمهور ترکیه حملات ۴۶۷ روزه اسرائیل در غزه را که به کشته شدن بیش از ۴۷ هزار فلسطینی منجر شده است، به‌شدت محکوم کرد و تأکید کرد که تلاش‌های ترکیه برای محاکمه عاملان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در فلسطین ادامه خواهد داشت.

مطالب پیشنهادی

وی همچنین اعلام کرد که ترکیه در دوره آتش‌بس تمام تلاش خود را برای حمایت از مردم غزه و کمک به بازسازی این منطقه به کار خواهد گرفت.

چهارشنبه گذشته، قطر از توافق آتش‌بس سه‌مرحله‌ای بین اسرائیل و گروه مقاومت فلسطین، حماس، خبر داد که قرار است به بیش از ۱۵ ماه حملات مرگبار اسرائیل به غزه پایان دهد. این آتش‌بس از روز یکشنبه ساعت ۰۶:۳۰ به‌وقت گرینویچ (۸:۳۰ به‌وقت محلی) اجرایی می‌شود.

این سخنان پس از اعلام توافق آتش‌بس سه‌مرحله‌ای بین اسرائیل و گروه مقاومت حماس که توسط قطر تسهیل شده بود، مطرح شد.

اردوغان در بخشی دیگر از سخنان خود، به مسائل سوریه اشاره کرد و اظهار داشت که پروژه اسرائیل برای تقسیم سوریه به سه بخش و تضعیف آن شکست خورده است. او همچنین بر حمایت ترکیه از بازگشت داوطلبانه پناهجویان تأکید کرد و مخالفت خود را با هرگونه بازگشت اجباری اعلام کرد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us