رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز شنبه، در سخنرانی خود در هشتمین کنگره عمومی استانی حزب عدالت و توسعه در استان آدانا تأکید کرد که ترکیه تمام امکانات خود را برای التیام زخم‌های مردم غزه به کار خواهد گرفت. او با اشاره به ۴۶۷ روز نسل‌کشی و کشتار در غزه، گفت که اسرائیل نتوانسته است مقاومت مردم این منطقه را درهم بشکند.

اردوغان همچنین سابقه نقض آتش‌بس توسط اسرائیل، به‌ویژه نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو، را مورد انتقاد قرار داد و از جامعه جهانی خواست مانع از تخلفات جدید در توافق آتش‌بس بین اسرائیل و حماس شوند.

وی در این باره اظهار داشت: اسرائیل، به‌ویژه بنیامین نتانیاهو، سابقه قابل‌توجهی در نقض آتش‌بس دارد و این بار نباید اجازه این کار داده شود.

رئیس‌جمهور ترکیه حملات ۴۶۷ روزه اسرائیل در غزه را که به کشته شدن بیش از ۴۷ هزار فلسطینی منجر شده است، به‌شدت محکوم کرد و تأکید کرد که تلاش‌های ترکیه برای محاکمه عاملان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در فلسطین ادامه خواهد داشت.