رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، روز شنبه، در سخنرانی خود در هشتمین کنگره عمومی استانی حزب عدالت و توسعه در استان آدانا تأکید کرد که ترکیه تمام امکانات خود را برای التیام زخمهای مردم غزه به کار خواهد گرفت. او با اشاره به ۴۶۷ روز نسلکشی و کشتار در غزه، گفت که اسرائیل نتوانسته است مقاومت مردم این منطقه را درهم بشکند.
اردوغان همچنین سابقه نقض آتشبس توسط اسرائیل، بهویژه نخستوزیر بنیامین نتانیاهو، را مورد انتقاد قرار داد و از جامعه جهانی خواست مانع از تخلفات جدید در توافق آتشبس بین اسرائیل و حماس شوند.
وی در این باره اظهار داشت: اسرائیل، بهویژه بنیامین نتانیاهو، سابقه قابلتوجهی در نقض آتشبس دارد و این بار نباید اجازه این کار داده شود.
رئیسجمهور ترکیه حملات ۴۶۷ روزه اسرائیل در غزه را که به کشته شدن بیش از ۴۷ هزار فلسطینی منجر شده است، بهشدت محکوم کرد و تأکید کرد که تلاشهای ترکیه برای محاکمه عاملان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در فلسطین ادامه خواهد داشت.
وی همچنین اعلام کرد که ترکیه در دوره آتشبس تمام تلاش خود را برای حمایت از مردم غزه و کمک به بازسازی این منطقه به کار خواهد گرفت.
چهارشنبه گذشته، قطر از توافق آتشبس سهمرحلهای بین اسرائیل و گروه مقاومت فلسطین، حماس، خبر داد که قرار است به بیش از ۱۵ ماه حملات مرگبار اسرائیل به غزه پایان دهد. این آتشبس از روز یکشنبه ساعت ۰۶:۳۰ بهوقت گرینویچ (۸:۳۰ بهوقت محلی) اجرایی میشود.
این سخنان پس از اعلام توافق آتشبس سهمرحلهای بین اسرائیل و گروه مقاومت حماس که توسط قطر تسهیل شده بود، مطرح شد.
اردوغان در بخشی دیگر از سخنان خود، به مسائل سوریه اشاره کرد و اظهار داشت که پروژه اسرائیل برای تقسیم سوریه به سه بخش و تضعیف آن شکست خورده است. او همچنین بر حمایت ترکیه از بازگشت داوطلبانه پناهجویان تأکید کرد و مخالفت خود را با هرگونه بازگشت اجباری اعلام کرد.