رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در مراسم معرفی «سال خانواده» در آنکارا بر اهمیت حفاظت از کودکان و جوانان در برابر «ایدئولوژی‌های مخرب» تأکید کرد و این موضوع را وظیفه‌ای مشترک برای همه کشورها دانست. او با انتقاد از سیاست‌های خنثی‌سازی جنسیتی، گفت: این سیاست‌ها که از LGBT به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند، تهدیدی جدی برای نهاد خانواده و ارزش‌های آن در جامعه هستند.

رئیس‌جمهور ترکیه با اشاره به گسترش هدفمند این سیاست‌ها اظهار داشت: این محتواها که به شکلی آگاهانه، عمدی و مداوم ارائه می‌شوند، زمینه را برای گسترش LGBT و دیگر گرایش‌های افراطی، به‌ویژه در سیاست‌های خنثی‌سازی جنسیتی، فراهم می‌کنند.

وی این روند را تهدیدی جدی برای ساختارهای اجتماعی و خانوادگی دانسته و بر لزوم مقابله قاطع با آن تأکید کرد.

اردوغان با تأکید بر موضع قاطع ترکیه در برابر این سیاست‌ها اظهار داشت: ترکیه یکی از معدود کشورهایی است که در سطح جهانی با این روندها به‌طورجدی مخالفت می‌کند و در تمامی پلتفرم‌ها، از جمله مجمع‌عمومی سازمان ملل، با جسارت این جو را به چالش کشیده است.