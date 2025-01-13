ترکیه
اردوغان: مبارزه با ایدئولوژی‌های مخرب و سیاست‌های خنثی‌سازی جنسیتی، وظیفه‌ای جهانی است
اردوغان در مراسم «سال خانواده» در آنکارا با تأکید بر تهدیدات سیاست‌های خنثی‌سازی جنسیتی و استفاده ابزاری از LGBT، مقابله قاطع با این روندها را ضروری دانست.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در مراسم معرفی «سال خانواده» در آنکارا / عکس: AA
13 ژانویه 2025

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در مراسم معرفی «سال خانواده» در آنکارا بر اهمیت حفاظت از کودکان و جوانان در برابر «ایدئولوژی‌های مخرب» تأکید کرد و این موضوع را وظیفه‌ای مشترک برای همه کشورها دانست. او با انتقاد از سیاست‌های خنثی‌سازی جنسیتی، گفت: این سیاست‌ها که از LGBT به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند، تهدیدی جدی برای نهاد خانواده و ارزش‌های آن در جامعه هستند.

رئیس‌جمهور ترکیه با اشاره به گسترش هدفمند این سیاست‌ها اظهار داشت: این محتواها که به شکلی آگاهانه، عمدی و مداوم ارائه می‌شوند، زمینه را برای گسترش LGBT و دیگر گرایش‌های افراطی، به‌ویژه در سیاست‌های خنثی‌سازی جنسیتی، فراهم می‌کنند.

وی این روند را تهدیدی جدی برای ساختارهای اجتماعی و خانوادگی دانسته و بر لزوم مقابله قاطع با آن تأکید کرد.

اردوغان با تأکید بر موضع قاطع ترکیه در برابر این سیاست‌ها اظهار داشت: ترکیه یکی از معدود کشورهایی است که در سطح جهانی با این روندها به‌طورجدی مخالفت می‌کند و در تمامی پلتفرم‌ها، از جمله مجمع‌عمومی سازمان ملل، با جسارت این جو را به چالش کشیده است. 

اردوغان در ادامه تأکید کرد که ترکیه نه‌تنها از موضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد، بلکه در آینده این موضع را بیش‌ازپیش تقویت خواهد کرد. او گفت: هدف اصلی سیاست‌های خنثی‌سازی جنسیتی که در آن‌ها از LGBT به‌عنوان ابزاری مخرب استفاده می‌شود، حمله به خانواده و قداست نهاد خانواده است. فارغ از اینکه چه کسی چه می‌گوید، موضع ترکیه در این زمینه روشن است و هرگز تغییری نخواهد کرد.

رئیس‌جمهور ترکیه بار دیگر بر اهمیت خانواده به‌عنوان یک نهاد بنیادین در جامعه تأکید و اقدامات دولت ترکیه در مقابله با ایدئولوژی‌های مضر و انحرافی را مورد اشاره قرار داد.

او همچنین با تأکید بر ادامه مبارزه ترکیه در این زمینه، از سایر کشورها خواست که به این مسئولیت مشترک جهانی توجه بیشتری نشان دهند.

