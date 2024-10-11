هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در نشست سران اوکراین و جنوب شرقی اروپا که در شهر دوبرونیک کرواسی برگزار شد، هشدار داد که خطر گسترش ابعاد جنگ روسیه و اوکراین نسبت به گذشته افزایش یافته است. او تأکید کرد که نباید ریسک استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و تسلیحات کشتارجمعی در این جنگ را نادیده گرفت.

فیدان با اشاره به حمایت ترکیه از تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال اوکراین، بیان کرد که آنکارا از آغاز جنگ به طور مداوم تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای پایان‌دادن به درگیری‌ها ادامه داده است. او به نقش ترکیه در میزبانی مذاکرات، تسهیل انتقال غلات از دریای سیاه به کشورهای دیگر، و میانجی‌گری در تبادل زندانیان اشاره کرد.

وی همچنین تصریح کرد که درگیری در اوکراین موجب تشدید شکاف‌ها در جهان شده است و تنها راه‌حل پایدار برای این بحران با مشارکت همه طرف‌های متخاصم از جمله روسیه ممکن خواهد بود. به گفته او، امنیت غذایی، آزادی حرکت، و محافظت از زیرساخت‌های حساس مانند میادین انرژی هسته‌ای می‌تواند به کاهش ویرانی‌های ناشی از جنگ کمک کند.