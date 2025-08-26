یک پروژه بزرگ توزیع برق در بند پلخمری ولایت بغلان افغانستان با هزینه ۴۳ میلیون افغانی (حدود ۶۰۰ هزار دلار) تکمیل و با حضور مقام‌های محلی اداره طالبان افتتاح شد.

این پروژه شامل ایجاد یک شبکه ۸ کیلومتری توزیع برق و نصب هفت پایه معیاری انتقال است که اکنون دسترسی صدها خانواده در شهر پلخمری به برق مطمئن و پایدار را فراهم کرده است.

عبدالرحمن حقانی، والی بغلان، در مراسم افتتاح این پروژه تأکید کرد که برق یک نیاز اساسی برای زندگی روزمره و توسعه آینده مردم به شمار می‌رود و تکمیل این طرح بخش زیادی از ساکنان پلخمری را از برق پایدار برخوردار خواهد ساخت. وی همچنین از شهروندان خواست در حفاظت و نگهداری از تأسیسات برقی سهیم باشند.

اسدالله مصطفی هاشمی، رئیس اطلاعات و فرهنگ بغلان، نیز در این مراسم گفت: بغلان در بخش‌های کشاورزی و صنعت نقش محوری دارد و در شرایط کنونی توجه ویژه‌ای به توسعه زیربناهای این ولایت صورت گرفته است. به گفته او، این پروژه می‌تواند زمینه‌ساز رشد صنعتی و تقویت خدمات عمومی در منطقه باشد.