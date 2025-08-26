یک پروژه بزرگ توزیع برق در بند پلخمری ولایت بغلان افغانستان با هزینه ۴۳ میلیون افغانی (حدود ۶۰۰ هزار دلار) تکمیل و با حضور مقامهای محلی اداره طالبان افتتاح شد.
این پروژه شامل ایجاد یک شبکه ۸ کیلومتری توزیع برق و نصب هفت پایه معیاری انتقال است که اکنون دسترسی صدها خانواده در شهر پلخمری به برق مطمئن و پایدار را فراهم کرده است.
عبدالرحمن حقانی، والی بغلان، در مراسم افتتاح این پروژه تأکید کرد که برق یک نیاز اساسی برای زندگی روزمره و توسعه آینده مردم به شمار میرود و تکمیل این طرح بخش زیادی از ساکنان پلخمری را از برق پایدار برخوردار خواهد ساخت. وی همچنین از شهروندان خواست در حفاظت و نگهداری از تأسیسات برقی سهیم باشند.
اسدالله مصطفی هاشمی، رئیس اطلاعات و فرهنگ بغلان، نیز در این مراسم گفت: بغلان در بخشهای کشاورزی و صنعت نقش محوری دارد و در شرایط کنونی توجه ویژهای به توسعه زیربناهای این ولایت صورت گرفته است. به گفته او، این پروژه میتواند زمینهساز رشد صنعتی و تقویت خدمات عمومی در منطقه باشد.
مقامهای محلی اداره طالبان این طرح را گامی مهم در توسعه خدمات عمومی و ایجاد رونق صنعتی توصیف کردند.
بند برق نساجی پلخمری که در دهه ۱۹۵۰ میلادی با کمک اتحاد جماهیر شوروی ساخته شد، با ظرفیت تولید ۴.۵ مگاوات یکی از قدیمیترین پروژههای برقآبی افغانستان محسوب میشود.
با وجود ظرفیت محدود، این بند همچنان یک دارایی ارزشمند زیربنایی برای بغلان و ولایتهای همجوار است؛ در حالی که بسیاری از مناطق افغانستان همچنان با مشکل دسترسی به برق پایدار مواجهاند.