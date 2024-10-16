سیاست
جمعیت مونته‌نگرو از مرز ۶۲۳ هزار نفر گذشت
براساس اعلام سازمان آمار مونته‌نگرو، جمعیت این کشور در سال ۲۰۲۳ به ۶۲۳ هزار و ۶۳۳ نفر افزایش یافته است.
یکی از شهرهای مونته‌نگرو / عکس: TRT
16 اکتبر 2024

براساس داده‌های سازمان آمار مونته‌نگرو، تعداد جمعیت این کشور در سرشماری انجام شده بین ۳ تا ۲۸ دسامبر سال گذشته، ۶۲۳ هزار و ۶۳۳ نفر ثبت شده است. از این تعداد، ۴۹.۲ درصد مرد و ۵۰.۸ درصد زن هستند.

طبق این آمار، ۴۱.۱۲ درصد از جمعیت خود را مونته‌نگرویی، ۳۲.۹۳ درصد صرب، ۹.۴۵ درصد بوسنیایی، ۴.۹۷ درصد آلبانیایی و ۲.۰۶ درصد روس معرفی کرده‌اند.

از جنبه دینی و اعتقادی، ۷۱.۱ درصد از جمعیت مونته‌نگرو ارمنی، ۱۹.۹۹ درصد مسلمان و ۳.۲۷ درصد کاتولیک هستند. همچنین، قابل ذکر است که پیش از این نیز در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۱ سرشماری‌های مشابهی در این کشور برگزار شده بود.

اکسپلور
