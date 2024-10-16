براساس داده‌های سازمان آمار مونته‌نگرو، تعداد جمعیت این کشور در سرشماری انجام شده بین ۳ تا ۲۸ دسامبر سال گذشته، ۶۲۳ هزار و ۶۳۳ نفر ثبت شده است. از این تعداد، ۴۹.۲ درصد مرد و ۵۰.۸ درصد زن هستند.

طبق این آمار، ۴۱.۱۲ درصد از جمعیت خود را مونته‌نگرویی، ۳۲.۹۳ درصد صرب، ۹.۴۵ درصد بوسنیایی، ۴.۹۷ درصد آلبانیایی و ۲.۰۶ درصد روس معرفی کرده‌اند.