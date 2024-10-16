16 اکتبر 2024
براساس دادههای سازمان آمار مونتهنگرو، تعداد جمعیت این کشور در سرشماری انجام شده بین ۳ تا ۲۸ دسامبر سال گذشته، ۶۲۳ هزار و ۶۳۳ نفر ثبت شده است. از این تعداد، ۴۹.۲ درصد مرد و ۵۰.۸ درصد زن هستند.
طبق این آمار، ۴۱.۱۲ درصد از جمعیت خود را مونتهنگرویی، ۳۲.۹۳ درصد صرب، ۹.۴۵ درصد بوسنیایی، ۴.۹۷ درصد آلبانیایی و ۲.۰۶ درصد روس معرفی کردهاند.
از جنبه دینی و اعتقادی، ۷۱.۱ درصد از جمعیت مونتهنگرو ارمنی، ۱۹.۹۹ درصد مسلمان و ۳.۲۷ درصد کاتولیک هستند. همچنین، قابل ذکر است که پیش از این نیز در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۱۱ سرشماریهای مشابهی در این کشور برگزار شده بود.