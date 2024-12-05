تروریست وابسته به پ.ک.ک، ولات چتینکایا، در رم دستگیر شد. او بهعنوان یکی از مظنونین حمله تروریستی ماه اکتبر در پایتخت ترکیه، آنکارا، شناسایی شده است. این خبر توسط رسانههای ترکیه و ایتالیا گزارش شده است.
به گزارش رسانههای ترکیه و ایتالیا، ولات چتینکایا، تروریست ۵۰ساله، ساکن شهر کمپینو واقع در ۳۰ کیلومتری رم، به ظن دستداشتن در حمله تروریستی به تأسیسات اصلی شرکت توساش و بر اساس حکم قرار تعقیبی که دو سال پیش توسط دادگاه اشتوتگارت آلمان صادر شده بود، دستگیر شد.
بر اساس گفتههای مقامات آلمانی در سال ۲۰۲۲، چتینکایا به اتهام فعالیتهای تروریستی تحت تعقیب قرار دارد و حکم دستگیری او به دستور دادگاه اشتوتگارت صادر شد.
پلیس ایتالیا چتینکایا را در یک آپارتمان اجارهای موقت که معمولاً به توریستها اجاره داده میشود، دستگیر کرد.
پلیس ایتالیا اعلام کرد که محل اختفای وی پس از افزایش بازرسیها از هتلها و مهمانسراهای اطراف رم که به دلیل حمله به شرکت دفاعی و هوافضای توساش در آنکارا در ۲۳ اکتبر صورت میگرفت، شناسایی شد.
سخنگوی پلیس ایتالیا اعلام کرد که این عملیات با همکاری مأموران سازمان همکاری پلیس بینالملل (اینترپل) ترتیب داده شده است.
مقامات در حال بررسی فعالیتها و ارتباطات احتمالی چتینکایا در دوران حضورش در رم هستند و همچنین در حال ارزیابی میزان کمکی هستند که ممکن است از دیگران دریافت کرده باشد.
اگرچه تاکنون نقش دقیق او در عملیات تروریستی آنکارا مشخص نشده است، اما رسانههای ترکیه گزارش دادهاند که چتینکایا یکی از مظنونین اصلی حمله به توساش میباشد.
گزارشها حاکی از آن است که چتینکایا به زندان رجینا کئولی در رم منتقل شده است.