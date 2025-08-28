منطقه‌
بررسی چشم‌انداز روابط تاجیکستان و اتحادیه اروپا در دوشنبه
وزیر امور خارجه تاجیکستان در دیدار با سفیر اتحادیه اروپا در دوشنبه بر اهمیت گسترش روابط دوجانبه و نقش اتحادیه اروپا در توسعه همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تأکید کرد.
سراج‌الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه تاجیکستان با ریمونداس کاروبلیس، سفیر اتحادیه اروپا / عکس : سایت وزارت خارجه تاجیکستان
28 اوت 2025

به گزارش منابع رسمی در دوشنبه، سراج‌الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه تاجیکستان، روز چهارشنبه ۲۷ آگوست، با ریمونداس کاروبلیس، سفیر اتحادیه اروپا در این کشور، دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزارت امور خارجه تاجیکستان اعلام کرد که در این دیدار طرفین به بررسی محتوای همکاری‌های موجود و چشم‌انداز روابط دوجانبه میان تاجیکستان و اتحادیه اروپا پرداختند.

وزیر امور خارجه تاجیکستان ضمن قدردانی از تلاش‌های سفیر اتحادیه اروپا، نقش وی را در تقویت مناسبات میان دو طرف بسیار مثبت و ارزشمند توصیف کرد.

در جریان این نشست، بر اهمیت گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی، انرژی، محیط‌زیست، آموزش، امنیت منطقه‌ای و توسعه اجتماعی تأکید شد.

همچنین دو طرف درباره تقویت گفت‌وگوهای سیاسی، پروژه‌های مشترک در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت منابع آبی تبادل نظر کردند.

از سوی دیگر، کاروبلیس با اشاره به دستاوردهای دوره مأموریت خود، بر تداوم حمایت اتحادیه اروپا از برنامه‌های توسعه‌ای تاجیکستان تأکید کرد و گفت: بروکسل آماده است تا در زمینه ثبات، امنیت و پیشرفت پایدار در منطقه آسیای مرکزی همکاری‌های بیشتری انجام دهد.

این دیدار در شرایطی انجام می‌شود که اتحادیه اروپا طی سال‌های اخیر پروژه‌های متعددی را در تاجیکستان در زمینه توسعه زیرساخت، کشاورزی و آموزش به اجرا گذاشته است.

