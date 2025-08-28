به گزارش منابع رسمی در دوشنبه، سراج‌الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه تاجیکستان، روز چهارشنبه ۲۷ آگوست، با ریمونداس کاروبلیس، سفیر اتحادیه اروپا در این کشور، دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزارت امور خارجه تاجیکستان اعلام کرد که در این دیدار طرفین به بررسی محتوای همکاری‌های موجود و چشم‌انداز روابط دوجانبه میان تاجیکستان و اتحادیه اروپا پرداختند.

وزیر امور خارجه تاجیکستان ضمن قدردانی از تلاش‌های سفیر اتحادیه اروپا، نقش وی را در تقویت مناسبات میان دو طرف بسیار مثبت و ارزشمند توصیف کرد.

در جریان این نشست، بر اهمیت گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی، انرژی، محیط‌زیست، آموزش، امنیت منطقه‌ای و توسعه اجتماعی تأکید شد.

همچنین دو طرف درباره تقویت گفت‌وگوهای سیاسی، پروژه‌های مشترک در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت منابع آبی تبادل نظر کردند.