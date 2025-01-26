اونجو کچلی با اشاره به حمله تروریستی روز ۲۴ ژانویه در استان دهوک، که منجر به جان‌باختن دو تن از نیروهای مرزبانی عراق و زخمی شدن یک نفر دیگر شد، برای جان‌باختگان این حمله طلب رحمت الهی و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه تأکید کرد: واضح است که گروه تروریستی پ.ک.ک تهدیدی جدی برای امنیت ملی ترکیه و عراق است و با اقدامات خود، حاکمیت عراق را نیز در حال نقض کردن می‌باشد. این حمله اخیر بار دیگر چهره واقعی این گروه را آشکار ساخت.