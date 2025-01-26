اونجو کچلی با اشاره به حمله تروریستی روز ۲۴ ژانویه در استان دهوک، که منجر به جانباختن دو تن از نیروهای مرزبانی عراق و زخمی شدن یک نفر دیگر شد، برای جانباختگان این حمله طلب رحمت الهی و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه تأکید کرد: واضح است که گروه تروریستی پ.ک.ک تهدیدی جدی برای امنیت ملی ترکیه و عراق است و با اقدامات خود، حاکمیت عراق را نیز در حال نقض کردن میباشد. این حمله اخیر بار دیگر چهره واقعی این گروه را آشکار ساخت.
وی همچنین بر ادامه همکاریهای مشترک ترکیه و عراق در مبارزه با تروریسم تأکید کرد و اظهار داشت: ترکیه در کنار عراق به مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد.
بر اساس بیانیه وزارت کشور عراق، مرزبانان در حال انجام مأموریت برای تأمین امنیت مرزی بودند که هدف تیراندازی اعضای گروه تروریستی پ.ک.ک قرار گرفتند.