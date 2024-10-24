شرکت توساش به‌عنوان نماد ملی‌شدن ترکیه در صعنت هوا و فضا شناخته می‌شود. بسیاری حمله تروریستی عصر روز گذشته به تأسیسات این شرکت در منطقه قهرمان‌کازان را حمله به اقتدار و استقلال این ترکیه در راستای اهداف دفاعی کشور می‌دانند.

در این راستا مقامات کشوری و لشگری جمهوری ترکیه ضمن محکومیت این حمله، از عزم جدی کشور در پاکسازی منطقه از لوث تروریست‌ها گفتند و همچنین پیگیری مصمم پیشرفت‌های حاصله و هدف‌گذاری‌های ترکیه در صنایع دفاعی را یکبار دیگر گوشزد کردند.

جودت ییلماز، معاون ریاست‌جمهوری ترکیه، با اشاره به ورود فوری نیروهای امنیتی کشور به صحنه از ثانیه‌های ابتدایی این حمله، اعلام کرد که دادستان کل آنکارا پرونده‌ای برای تحقیق و بررسی این واقعه گشوده است. او تأکید کرد که این حمله به صنایع دفاعی ترکیه هدف‌گیری شده و افزود که این اقدام نه‌تنها مهندسان و کارکنان این صنعت را دلسرد نخواهد کرد، بلکه هیچ شهروندی که در راستای ایده‌آل‌های ترکیه گام برمی‌دارد را از مسیر مقدس خود پشیمان نخواهد کرد.

ییلماز افزود: ما به راهی که تاکنون در مبارزه با تروریسم و همچنین در توسعه صنایع دفاعی دنبال کرده‌ایم، ادامه خواهیم داد.

وزیر صنایع و تکنولوژی ترکیه، مهم فاتح کاجیر، با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه تردیدی درباره اهداف فناوری ملی و بومی ترکیه به‌دلیل این حمله کثیف وجود نخواهد داشت، اظهار داشت: پیشرفت ملی و مستمر ترکیه در حوزه تکنولوژی، کلید دستیابی به استقلال کامل در صنایع دفاعی این کشور است.

کاجیر گفت: در این ساعات اولیه حادثه، به جزئیات نخواهم پرداخت، اما از این تریبون از خداوند منان برای تمامی مهندسان، محققان و زحمت‌کشان حوزه دفاعی کشور آرزوی سلامتی و خداقوت دارم. ما از اهداف ملی خود دور نخواهیم شد و تحت رهبری رئیس‌جمهور محترم جناب رجب طیب اردوغان، با عزمی راسخ به تلاش‌های خود ادامه خواهیم داد.

مدیرعامل شرکت توساش، مهمت دمیراوغلو، در واکنش به این حمله اعلام کرد: هیچ حمله یا تهدیدی نمی‌تواند مانع از گام‌های استوار و موضع مصمم ترکیه در دستیابی به پیشرفت‌های نظامی شود.