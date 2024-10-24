ترکیه
مقامات ترکیه: قدم‌های استقلال در صنایع دفاعی استوارتر خواهد شد
بعد از حمله تروریستی به تأسیسات شرکت صنایع هوایی و فضایی توساش در آنکارا، مقامات جمهوری ترکیه بر عزم جدی صنایع دفاعی این کشور برای دستیابی به قله استقلال و تقویت نظامی تأکید کردند.
تصویری از وقوع انفجار دوم در زمان پخش زنده واقعه تروریستی آنکارا/ عکس: AA
24 اکتبر 2024

شرکت توساش به‌عنوان نماد ملی‌شدن ترکیه در صعنت هوا و فضا شناخته می‌شود. بسیاری حمله تروریستی عصر روز گذشته به تأسیسات این شرکت در منطقه قهرمان‌کازان را حمله به اقتدار و استقلال این ترکیه در راستای اهداف دفاعی کشور می‌دانند.

در این راستا مقامات کشوری و لشگری جمهوری ترکیه ضمن محکومیت این حمله، از عزم جدی کشور در پاکسازی منطقه از لوث تروریست‌ها گفتند و همچنین پیگیری مصمم پیشرفت‌های حاصله و هدف‌گذاری‌های ترکیه در صنایع دفاعی را یکبار دیگر گوشزد کردند.

جودت ییلماز، معاون ریاست‌جمهوری ترکیه، با اشاره به ورود فوری نیروهای امنیتی کشور به صحنه از ثانیه‌های ابتدایی این حمله، اعلام کرد که دادستان کل آنکارا پرونده‌ای برای تحقیق و بررسی این واقعه گشوده است. او تأکید کرد که این حمله به صنایع دفاعی ترکیه هدف‌گیری شده و افزود که این اقدام نه‌تنها مهندسان و کارکنان این صنعت را دلسرد نخواهد کرد، بلکه هیچ شهروندی که در راستای ایده‌آل‌های ترکیه گام برمی‌دارد را از مسیر مقدس خود پشیمان نخواهد کرد.

ییلماز افزود: ما به راهی که تاکنون در مبارزه با تروریسم و همچنین در توسعه صنایع دفاعی دنبال کرده‌ایم، ادامه خواهیم داد.

وزیر صنایع و تکنولوژی ترکیه، مهم فاتح کاجیر، با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه تردیدی درباره اهداف فناوری ملی و بومی ترکیه به‌دلیل این حمله کثیف وجود نخواهد داشت، اظهار داشت: پیشرفت ملی و مستمر ترکیه در حوزه تکنولوژی، کلید دستیابی به استقلال کامل در صنایع دفاعی این کشور است.

کاجیر گفت: در این ساعات اولیه حادثه، به جزئیات نخواهم پرداخت، اما از این تریبون از خداوند منان برای تمامی مهندسان، محققان و زحمت‌کشان حوزه دفاعی کشور آرزوی سلامتی و خداقوت دارم. ما از اهداف ملی خود دور نخواهیم شد و تحت رهبری رئیس‌جمهور محترم جناب رجب طیب اردوغان، با عزمی راسخ به تلاش‌های خود ادامه خواهیم داد.

 مدیرعامل شرکت توساش، مهمت دمیراوغلو، در واکنش به این حمله اعلام کرد: هیچ حمله یا تهدیدی نمی‌تواند مانع از گام‌های استوار و موضع مصمم ترکیه در دستیابی به پیشرفت‌های نظامی شود.

 دمیراوغلو همچنین با محکوم‌کردن حمله تروریستی به تأسیسات این شرکت، افزود: ما با حفظ اتحاد و بدون ترس، با عزمی راسخ در راستای اقتدار و آینده ترکیه، با تمام قدرت به مقابله با این تهدیدات خواهیم پرداخت.

فخرالدین آلتون، وزیر ارتباطات ترکیه، با اشاره به ادامه مبارزه کشور تا رسیدن به نقطه پایان تهدیدات تروریستی، تأکید کرد که این مبارزه هم در داخل و هم در خارج از مرزها تداوم خواهد داشت. او گفت: اخبار مربوط به ترور و همچنین تبلیغات دشمنان ترکیه در حمایت از تروریسم تحت نظارت مجموعه‌های وزارت ارتباطات و نهادهای امنیتی قرار دارد و تمامی فعالیت‌های آن‌ها در فضای مجازی به‌دقت بررسی می‌شود.

آلتون ادامه داد: از هموطنان عزیز درخواست داریم که در مواجهه با این مسائل همچون گذشته مسئولیت‌پذیری نشان دهند. او همچنین با ابراز رحمت برای شهدای عزیز و آرزوی شفای عاجل برای مجروحین این واقعه، تأکید کرد که راه آن‌ها باقدرت ادامه خواهد یافت.

شرکت صنایع هوافضای ترکیه (توساش) هم در بیانیه‌ای ضمن محکوم‌کردن حمله تروریستی به مجتمع این شرکت در آنکارا، تأکید کرد: ما فرزندان ملتی هستیم که با افتخار از هر بحرانی جان سالم به در برده است. با اتحاد و همبستگی بر این حمله غلبه خواهیم کرد و بدون وقفه برای آینده کشورمان به کار خود ادامه خواهیم داد.

در این بیانیه اشاره شده است که اتحاد و همبستگی جمهوری ترکیه بزرگ‌ترین قدرت در مقابله با حملات تروریستی خائنانه است. همچنین آمده است: این حمله نه‌تنها علیه شرکت ما، بلکه علیه کل صنعت دفاعی و ملت ما است. ما به‌عنوان توساش، با زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدای خود، به حمایت از صنایع ملی و بومی ترکیه در حوزه دفاعی ادامه خواهیم داد.

همچنین رئیس مجلس کبیر ترکیه، نعمان کورتولموش، وزیر خانواده و خدمات اجتماعی، ماهینور اوزدمیر گوکتاش، و رئیس آک‌پارتی، عبدالله گولر، در کنفرانس مطبوعاتی که پس از ملاقات با مجروحین حادثه تروریستی برگزار شد، در مقابل درب بیمارستان شفای آنکارا از عزم جدی ترکیه در حوزه صنایع دفاعی سخن گفتند. آن‌ها تأکید کردند: با بسیج همه امکانات خود، به‌عنوان یک واحد مشترک و هماهنگ، یکی از کشورهای مهم جهان در صنایع دفاعی خواهیم بود.

