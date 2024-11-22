سیاست
چند کشور اروپایی آمادگی خود را برای اجرای حکم بازداشت نتانیاهو اعلام کردند
چندین کشور اروپایی از جمله فرانسه، بلژیک، ایرلند و هلند اعلام کردند که حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت که توسط دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه صادر شده را اجرا خواهند کرد.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائيل و و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق این کشور / عکس: Reuters
22 نوامبر 2024

چندین کشور اروپایی از جمله فرانسه، بلژیک، ایرلند و هلند اعلام کرده‌اند که حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق این کشور که توسط دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه هلند صادر شده است، را اجرا خواهند کرد.

کاسر ولدکمپ، وزیر خارجه هلند، اظهار داشت: ما به تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی احترام می‌گذاریم و در صورت ورود نتانیاهو به خاک هلند، او را بازداشت خواهیم کرد و برای اجرای این دستور آمادگی کامل داریم.

وزارت خارجه فرانسه نیز تأکید کرد که واکنش پاریس بر اساس اصول دیوان کیفری بین‌المللی خواهد بود. این وزارتخانه تأکید کرد: دیوان کیفری بین‌المللی ضامن ثبات بین‌المللی است و باید استقلال این نهاد تضمین شود.

در همین راستا، وزارت خارجه ایرلند با حمایت از دیوان کیفری بین‌المللی، از تمام کشورها خواست تا به استقلال این نهاد احترام بگذارند و در اجرای احکام آن همکاری کنند.

ترا دو سوتر، معاون نخست‌وزیر بلژیک نیز اعلام کرد که حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی علیه نخست‌وزیر اسرائيل و وزیر دفاع سابق باید اجرا شود.

از سوی دیگر، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل حمایت خود را از فعالیت دیوان کیفری بین‌المللی برای پاسخگو کردن افراد و تضمین احترام به استقلال این دادگاه اعلام کرد.

این مواضع پس از آن مطرح شد که دیوان کیفری بین‌المللی حکمی مبنی بر بازداشت نتانیاهو و گالانت به دلیل اتهامات مرتبط با جنایات جنگی صادر کرد. این حکم تأثیرات سیاسی و حقوقی گسترده‌ای خواهد داشت و ممکن است محدودیت‌های قابل‌توجهی برای سفر نتانیاهو و گالانت ایجاد کند.

نتانیاهو و گالانت در دیوان کیفری بین‌المللی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در سرزمین‌های اشغالی و غزه تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه احکام بازداشتی برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را صادر کرده است.

لازم به ذکر است، این حکم به این معناست که ۱۲۴ کشور عضو دیوان دادگستری بین‌المللی موظف‌اند در صورت ورود نتانیاهو و گالانت به خاک خود، آن‌ها را بازداشت کنند.

