چندین کشور اروپایی از جمله فرانسه، بلژیک، ایرلند و هلند اعلام کرده‌اند که حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق این کشور که توسط دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه هلند صادر شده است، را اجرا خواهند کرد.

کاسر ولدکمپ، وزیر خارجه هلند، اظهار داشت: ما به تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی احترام می‌گذاریم و در صورت ورود نتانیاهو به خاک هلند، او را بازداشت خواهیم کرد و برای اجرای این دستور آمادگی کامل داریم.

وزارت خارجه فرانسه نیز تأکید کرد که واکنش پاریس بر اساس اصول دیوان کیفری بین‌المللی خواهد بود. این وزارتخانه تأکید کرد: دیوان کیفری بین‌المللی ضامن ثبات بین‌المللی است و باید استقلال این نهاد تضمین شود.

در همین راستا، وزارت خارجه ایرلند با حمایت از دیوان کیفری بین‌المللی، از تمام کشورها خواست تا به استقلال این نهاد احترام بگذارند و در اجرای احکام آن همکاری کنند.

ترا دو سوتر، معاون نخست‌وزیر بلژیک نیز اعلام کرد که حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی علیه نخست‌وزیر اسرائيل و وزیر دفاع سابق باید اجرا شود.