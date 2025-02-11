فعالان جنبش بایکوت، عدم سرمایهگذاری و تحریم اقتصادی (بیدیاس) با برگزاری تجمع در مقابل ساختمان کنگره آمریکا، برخی شعبههای مکدونالد و استارباکس، خواستار تحریم شرکتهایی شدند که با اسرائیل همکاری دارند.این اعتراضات در واکنش به حملات اسرائیل علیه غزه و در دفاع از حقوق فلسطینیها انجام شد.جنبش بیدیاس از سال ۲۰۰۵ فعالیت خود را آغاز کرد و هدفش فشار اقتصادی و سیاسی بر اسرائیل از طریق تحریم شرکتها، سرمایهگذاری نکردن در نهادهای مرتبط با اسرائیل و اعمال تحریمهای اقتصادی است.این جنبش همچنین خواستار پایان اشغال سرزمینهای فلسطینی، برابری حقوقی برای شهروندان فلسطینی و بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمینهای خود بر اساس قوانین بینالمللی است.با گسترش اعتراضات، گزارشها نشان میدهد که ارزش سهام استارباکس از نوامبر تاکنون نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار کاهش یافته است.