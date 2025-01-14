سیاست
قاضی دیوان بین المللی دادگستری نخست وزیر لبنان شد
پس از دو سال خلا سیاسی در لبنان، نواف سلام، دیپلمات و حقوقدان برجسته لبنانی و رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه، با کسب ۸۴ رای از ۱۲۸ نماینده پارلمان به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد. او از سوی ژوزف عون مامور تشکیل دولت جدید لبنان شده است.
ورود نواف سلام به کاخ ریاست جمهوری در بیروت / عکس: Reuters
14 ژانویه 2025

آنتوان شوکیر، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری لبنان در یک کنفرانس خبری در بیروت اعلام کرد که آقای ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، پس از رای اعتماد پارلمان به نواف سلام به‌عنوان نخست‌وزیر، وی را مامور تشکیل دولت جدید لبنان قرار داد.

این تصمیم پس‌از‌آن گرفته شد که سلام حمایت ۸۴ نماینده از ۱۲۸ نماینده پارلمان را کسب کرد.

شوکیر گفت: نواف سلام، رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در حال حاضر خارج از لبنان است و قرار است روز سه‌شنبه به کشور بازگردد.

وی افزود: از مجموع ١٢٨ نماینده پارلمان ۸۴ نماینده از سلام حمایت کردند تا دولت جدید را تشکیل دهد، نجیب میقاتی، نخست‌وزیر موقت، نیز ٩ رای به‌دست آورد.

پس از تعیین نخست‌وزیر، فرایند تشکیل دولت آغاز خواهد شد که به دلیل پیچیدگی‌های سیاسی و مذهبی لبنان، ممکن است زمان‌بر باشد.

بر اساس قانون اساسی لبنان، رئیس‌جمهور باید یک مسیحی مارونی، نخست‌وزیر باید یک مسلمان سنی و رئیس پارلمان باید یک مسلمان شیعه باشد.

پس از دو سال اختلافات سیاسی و به تبع آن شرایط بد اقتصادی در لبنان، این کشور در حال تشکیل دولت و سر و سامان دادن به مدیریت کشور است.

قبل از انتخاب سلام به‌عنوان نخست‌وزیر، هفته گذشته نیز ژوزف عون رئیس‌جمهوری جدید لبنان انتخاب شد تا جانشین میشل عون شود که در اکتبر ۲۰۲۲ از سمت خود کناره‌گیری کرده بود. ژوزف عون پنجمین فرمانده ارتش در تاریخ لبنان است که به سمت ریاست‌جمهوری منتقل می‌شود.

رئیس‌جمهور ژوزف عون، با نخست‌وزیر نواف سلام و رئیس پارلمان نبیه بری در کاخ ریاست جهمهوری دیدار کرد

