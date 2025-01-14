آنتوان شوکیر، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری لبنان در یک کنفرانس خبری در بیروت اعلام کرد که آقای ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، پس از رای اعتماد پارلمان به نواف سلام به‌عنوان نخست‌وزیر، وی را مامور تشکیل دولت جدید لبنان قرار داد.

این تصمیم پس‌از‌آن گرفته شد که سلام حمایت ۸۴ نماینده از ۱۲۸ نماینده پارلمان را کسب کرد.

شوکیر گفت: نواف سلام، رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در حال حاضر خارج از لبنان است و قرار است روز سه‌شنبه به کشور بازگردد.

وی افزود: از مجموع ١٢٨ نماینده پارلمان ۸۴ نماینده از سلام حمایت کردند تا دولت جدید را تشکیل دهد، نجیب میقاتی، نخست‌وزیر موقت، نیز ٩ رای به‌دست آورد.

پس از تعیین نخست‌وزیر، فرایند تشکیل دولت آغاز خواهد شد که به دلیل پیچیدگی‌های سیاسی و مذهبی لبنان، ممکن است زمان‌بر باشد.