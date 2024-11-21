ترکیه
میت یک تروریست تحت تعقیب را در خاورمیانه دستگیر کرد
سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت)، یک عضو گروه تروریستی «م.ک.پ» را در عملیاتی در یکی از کشورهای خاورمیانه شناسایی و دستگیر کرد.
دستگیری قدیر چلیک یکی از اعضای گروه تروریستی م.ک.پ / عکس: AA
21 نوامبر 2024

سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) موفق شد تروریست قدیر چلیک عضو گروه تروریستی «م.ک.پ» و از افراد حاضر در فهرست خاکستری تروریست‌های تحت تعقیب مرتبط با «پ.ک.ک» را در یکی از کشورهای خاورمیانه شناسایی و دستگیر کند.

بر اساس اطلاعات منابع امنیتی، قدیر چلیک به دلیل دست‌داشتن در اقدامات تروریستی علیه ترکیه تحت تعقیب قرار داشت. این عملیات توسط نیروهای میت انجام شد و در نتیجه چلیک دستگیر و به ترکیه منتقل شد.

گزارش‌ها حاکی است که چلیک بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ در ساختار غیرقانونی گروه «م. ک.پ» در استانبول فعالیت کرده و در حمله‌ای با کوکتل مولوتوف در منطقه اوک‌میدانی استانبول نیز شرکت داشته است.

این تروریست پس از انجام این اقدامات در سال ۲۰۱۶ به شمال عراق فرار کرده و در اردوگاه‌های گروه تروریستی پ.ک.ک در این منطقه آموزش‌های تروریستی دیده است.

چلیک همچنین از سال ۲۰۱۸ تاکنون با هماهنگی عناصر پ.ک.ک در شمال سوریه به فعالیت‌های مسلحانه مشغول بوده است.

