سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) موفق شد تروریست قدیر چلیک عضو گروه تروریستی «م.ک.پ» و از افراد حاضر در فهرست خاکستری تروریست‌های تحت تعقیب مرتبط با «پ.ک.ک» را در یکی از کشورهای خاورمیانه شناسایی و دستگیر کند.

بر اساس اطلاعات منابع امنیتی، قدیر چلیک به دلیل دست‌داشتن در اقدامات تروریستی علیه ترکیه تحت تعقیب قرار داشت. این عملیات توسط نیروهای میت انجام شد و در نتیجه چلیک دستگیر و به ترکیه منتقل شد.

گزارش‌ها حاکی است که چلیک بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ در ساختار غیرقانونی گروه «م. ک.پ» در استانبول فعالیت کرده و در حمله‌ای با کوکتل مولوتوف در منطقه اوک‌میدانی استانبول نیز شرکت داشته است.