سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) موفق شد تروریست قدیر چلیک عضو گروه تروریستی «م.ک.پ» و از افراد حاضر در فهرست خاکستری تروریستهای تحت تعقیب مرتبط با «پ.ک.ک» را در یکی از کشورهای خاورمیانه شناسایی و دستگیر کند.
بر اساس اطلاعات منابع امنیتی، قدیر چلیک به دلیل دستداشتن در اقدامات تروریستی علیه ترکیه تحت تعقیب قرار داشت. این عملیات توسط نیروهای میت انجام شد و در نتیجه چلیک دستگیر و به ترکیه منتقل شد.
گزارشها حاکی است که چلیک بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ در ساختار غیرقانونی گروه «م. ک.پ» در استانبول فعالیت کرده و در حملهای با کوکتل مولوتوف در منطقه اوکمیدانی استانبول نیز شرکت داشته است.
این تروریست پس از انجام این اقدامات در سال ۲۰۱۶ به شمال عراق فرار کرده و در اردوگاههای گروه تروریستی پ.ک.ک در این منطقه آموزشهای تروریستی دیده است.
چلیک همچنین از سال ۲۰۱۸ تاکنون با هماهنگی عناصر پ.ک.ک در شمال سوریه به فعالیتهای مسلحانه مشغول بوده است.