رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در واکنش به حمله تروریستی به مجتمع شرکت صنایع هوا و فضای ترکیه (توساش) در آنکارا، در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: این حمله بزدلانه و نفرت‌انگیز، ابتکارات دفاعی ما را که نماد آرمان ترکیه مستقل، بقای ملت و صلح در کشورمان است را هدف قرار داده است.

وی تأکید کرده است: از لحظه وقوع این حمله تروریستی، نیروهای امنیتی ما با سرعت به آن پاسخ داده و تروریست‌ها را از پای درآوردند. ملت ما باید بداند که دست‌های آلوده و کثیفی که به‌سوی ترکیه دراز می‌شود، بی‌شک شکسته خواهد شد. هیچ ساختار یا گروه تروریستی و یا کانون شیطانی که قصد ضربه‌زدن به امنیت ما را داشته باشد، نمی‌تواند به اهداف شوم خود برسد.