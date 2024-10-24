رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در واکنش به حمله تروریستی به مجتمع شرکت صنایع هوا و فضای ترکیه (توساش) در آنکارا، در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی نوشت: این حمله بزدلانه و نفرتانگیز، ابتکارات دفاعی ما را که نماد آرمان ترکیه مستقل، بقای ملت و صلح در کشورمان است را هدف قرار داده است.
وی تأکید کرده است: از لحظه وقوع این حمله تروریستی، نیروهای امنیتی ما با سرعت به آن پاسخ داده و تروریستها را از پای درآوردند. ملت ما باید بداند که دستهای آلوده و کثیفی که بهسوی ترکیه دراز میشود، بیشک شکسته خواهد شد. هیچ ساختار یا گروه تروریستی و یا کانون شیطانی که قصد ضربهزدن به امنیت ما را داشته باشد، نمیتواند به اهداف شوم خود برسد.
اردوغان تصریح کرده است: مبارزه ترکیه با هر گونه تهدید تروریستی و حامیان آن، با عزم و اراده و به شکلی چندبعدی ادامه خواهد داشت. برای شهدای عزیزمان طلب مغفرت و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت دارم. به ملتمان، کارمندان و کارکنان فداکار توساش که مایه افتخار ما در بخش صنعت دفاعی هستند تسلیت و آرزوی سلامتی دارم.
در حمله تروریستی روز گذشته ۲۳ اکتبر به مجتمع شرکت صنایع هوافضا و دفاعی ترکیه (توساش) در منطقه قهرمانکازان آنکارا پایتخت کشور، ۵ نفر شهید و ۲۲ نفر زخمی شدهاند.