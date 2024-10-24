ترکیه
اردوغان: دست‌های کثیف دراز شده به سوی ترکیه شکسته خواهد شد
رئیس‌جمهور ترکیه در واکنش به حمله تروریستی به شرکت توساش در آنکارا تأکید کرد که هیچ گروه یا ساختار تروریستی نمی‌تواند به اهداف خود برای ضربه زدن به امنیت ترکیه برسد.
رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه/ عکس: AA
24 اکتبر 2024

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در واکنش به حمله تروریستی به مجتمع شرکت صنایع هوا و فضای ترکیه (توساش) در آنکارا، در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: این حمله بزدلانه و نفرت‌انگیز، ابتکارات دفاعی ما را که نماد آرمان ترکیه مستقل، بقای ملت و صلح در کشورمان است را هدف قرار داده است.

وی تأکید کرده است: از لحظه وقوع این حمله تروریستی، نیروهای امنیتی ما با سرعت به آن پاسخ داده و تروریست‌ها را از پای درآوردند. ملت ما باید بداند که دست‌های آلوده و کثیفی که به‌سوی ترکیه دراز می‌شود، بی‌شک شکسته خواهد شد. هیچ ساختار یا گروه تروریستی و یا کانون شیطانی که قصد ضربه‌زدن به امنیت ما را داشته باشد، نمی‌تواند به اهداف شوم خود برسد.

اردوغان تصریح کرده است: مبارزه ترکیه با هر گونه تهدید تروریستی و حامیان آن، با عزم و اراده و به شکلی چندبعدی ادامه خواهد داشت. برای شهدای عزیزمان طلب مغفرت و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت دارم. به ملتمان، کارمندان و کارکنان فداکار توساش که مایه افتخار ما در بخش صنعت دفاعی هستند تسلیت و آرزوی سلامتی دارم.

در حمله تروریستی روز گذشته ۲۳ اکتبر به مجتمع شرکت صنایع هوافضا و دفاعی ترکیه (توساش) در منطقه قهرمان‌کازان آنکارا پایتخت کشور، ۵ نفر شهید و ۲۲ نفر زخمی شده‌اند.

