ترکیه
صادرات ۵.۸ میلیارد دلاری ترکیه از بخش مبلمان و کاغذ در ۹ ماهه نخست ۲۰۲۴
صنعت مبلمان، کاغذ و محصولات جنگلی ترکیه در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۴ موفق به دستیابی به ۵.۸ میلیارد دلار صادرات شد. عراق با ۸۱۵ میلیون دلار، به عنوان بزرگ‌ترین بازار مقصد این محصولات شناخته می‌شود.
یک شرکت فعال در بخش چوبی و ساختمان‌های چوبی در آنتالیا / عکس: AA
11 اکتبر 2024

انجمن صادرکنندگان مبلمان، کاغذ و محصولات جنگلی استانبول در گزارش ماهانه خود از وضعیت صادرات این بخش خبر داد. طبق این گزارش، صادرات صنعت مبلمان و محصولات جنگلی ترکیه در سپتامبر ۲۰۲۴ به ۶۶۱ میلیون دلار رسید که نسبت به ۶۷۹ میلیون دلار سپتامبر سال گذشته، کاهش جزئی را نشان می‌دهد. بااین‌حال، مجموع صادرات ۹ماهه امسال به ۵.۸ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده عملکرد قابل‌توجه این صنعت است.

 عراق؛ بزرگ‌ترین بازار صادراتی مبلمان و کاغذ ترکیه در ۲۰۲۴

 در نه ماه نخست ۲۰۲۴، عراق با ۸۱۵ میلیون دلار صادرات، بزرگ‌ترین مقصد محصولات صنعت مبلمان، کاغذ و جنگلی ترکیه بوده است. بریتانیا با ۳۲۵ میلیون دلار و ایالات متحده با ۲۸۴ میلیون دلار در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. همچنین کشورهای آلمان، لیبی، ایران، مراکش، فرانسه، رومانی و گرجستان نیز از مهم‌ترین مقاصد صادراتی این صنعت هستند.

 ایالات متحده با رشد ۲۴ درصدی در سهم واردات، بیشترین افزایش را در میان مقاصد صادراتی به خود اختصاص داده است.

 هدف ۸ میلیارددلاری صادرات؛ صنعت مبلمان و کاغذ در مسیر رشد

 ارکان اوزکان، رئیس انجمن صادرکنندگان مبلمان، کاغذ و محصولات جنگلی استانبول، با اشاره به چالش‌های تأمین مواد اولیه و نوسانات اقتصادی، از عزم این صنعت برای رسیدن به هدف ۸ میلیارد دلار صادرات تا پایان سال خبر داد.

 او با تأکید بر اهمیت توسعه بازارهای صادراتی و بهره‌گیری از روش‌های نوین تولید، اظهار داشت که با برنامه‌های راهبردی این انجمن و شرکت در نمایشگاه‌ها و رویدادهای تجاری بین‌المللی، انتظار می‌رود صنعت مبلمان و محصولات جنگلی ترکیه به هدف ۸ میلیارددلاری خود تا پایان سال ۲۰۲۴ دست یابد.

 

