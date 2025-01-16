سیاست
ترکیش ایرلاینز بعد از ۱۳ سال به دمشق پرواز می‌کند
ترکیش ایرلاینز از ۲۳ ژانویه ۲۰۲۵ و پس از گذشت بیش از یک ‌دهه، پروازهای خود به دمشق را دوباره آغاز می‌کند. این تصمیم به‌دنبال تحولات سیاسی اخیر سوریه گرفته شده است.
هواپیماهای شرکت ترکیش ایرلاینز در فرودگاه استانبول / عکس : AP
16 ژانویه 2025

بلال اکشی، مدیر شرکت خطوط هوایی ترکیه «ترکیش ایرلاینز» با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این شرکت پروازهای خود به دمشق را از ۲۳ ژانویه (۴ بهمن‌ماه) با سه پرواز هفتگی از سر خواهد گرفت.

در ابتدای این پیام، اکشی بیتی از شعر معروف «من شام را از هزار سال پیش می‌شناسم» سزائی کاراکوچ، نویسنده، متفکر و شاعر ترک را آورده است:

« من شام را از هزار سال پیش می‌شناسم

همچون شیر مادرم به من نزدیک است!»

براساس اطلاعات موجود در وب‌سایت این شرکت، پروازها به دمشق در روزهای سه‌شنبه، پنج‌شنبه و یکشنبه برنامه‌ریزی شده است و از فرودگاه استانبول در ساعت ٠٠: ٠٩ به وقت محلی حرکت می‌کند. همچنین، پروازهای برگشت از دمشق به استانبول در همان روزها در ساعت ٠٠: ١٣ به وقت محلی خواهد بود.

ترکیش ایرلاینز پس از نزدیک به ۱۳ سال پروازهای خود به دمشق را از سر می‌گیرد. این شرکت از آوریل ۲۰۱۲ (فروردین ۱۳۹۱) به دلیل ناآرامی‌های سوریه، فروش بلیت به مقصد سوریه را متوقف کرده بود. پیش از توقف، این شرکت هر هفته هفت پرواز به دمشق و پنج پرواز به حلب از فرودگاه آتاترک استانبول داشت.

