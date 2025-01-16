براساس اطلاعات موجود در وب‌سایت این شرکت، پروازها به دمشق در روزهای سه‌شنبه، پنج‌شنبه و یکشنبه برنامه‌ریزی شده است و از فرودگاه استانبول در ساعت ٠٠: ٠٩ به وقت محلی حرکت می‌کند. همچنین، پروازهای برگشت از دمشق به استانبول در همان روزها در ساعت ٠٠: ١٣ به وقت محلی خواهد بود.

ترکیش ایرلاینز پس از نزدیک به ۱۳ سال پروازهای خود به دمشق را از سر می‌گیرد. این شرکت از آوریل ۲۰۱۲ (فروردین ۱۳۹۱) به دلیل ناآرامی‌های سوریه، فروش بلیت به مقصد سوریه را متوقف کرده بود. پیش از توقف، این شرکت هر هفته هفت پرواز به دمشق و پنج پرواز به حلب از فرودگاه آتاترک استانبول داشت.