رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز چهارشنبه ۶ آگوست در سخنانی در سمپزیوم بین‌المللی باستان‌شناسی و افتتاحیه نمایشگاه عصر طلایی باستان‌شناسی که در مجتمع ریاست‌جمهوری در آنکارا انجام شد، تأکید کرد: ترکیه در زمینه اکتشافات باستان‌شناسی، چه در خشکی و چه در آب، در جهان پیشتاز است.

وی با اشاره به تلاش‌های ترکیه در راستای حفاظت از میراث‌فرهنگی افزود: تلاش‌های گسترده‌ای برای بازگرداندن آثار تاریخی قاچاق‌شده که به ما تعلق دارند، انجام داده‌ایم.

اردوغان خاطرنشان کرد که تاکنون ۱۳ هزار و ۲۹۱ اثر تاریخی به ترکیه بازگردانده شده‌اند.

وی همچنین اظهار داشت: کارشناسان ما ابتدا هر وجب از سرزمینمان را و سپس هر جایی که ترک‌ها قدم گذاشته‌اند را با دقت بررسی خواهند کرد و میراث‌فرهنگی ما را ثبت و مستندسازی می‌کنند.