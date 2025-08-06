رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، روز چهارشنبه ۶ آگوست در سخنانی در سمپزیوم بینالمللی باستانشناسی و افتتاحیه نمایشگاه عصر طلایی باستانشناسی که در مجتمع ریاستجمهوری در آنکارا انجام شد، تأکید کرد: ترکیه در زمینه اکتشافات باستانشناسی، چه در خشکی و چه در آب، در جهان پیشتاز است.
وی با اشاره به تلاشهای ترکیه در راستای حفاظت از میراثفرهنگی افزود: تلاشهای گستردهای برای بازگرداندن آثار تاریخی قاچاقشده که به ما تعلق دارند، انجام دادهایم.
اردوغان خاطرنشان کرد که تاکنون ۱۳ هزار و ۲۹۱ اثر تاریخی به ترکیه بازگردانده شدهاند.
وی همچنین اظهار داشت: کارشناسان ما ابتدا هر وجب از سرزمینمان را و سپس هر جایی که ترکها قدم گذاشتهاند را با دقت بررسی خواهند کرد و میراثفرهنگی ما را ثبت و مستندسازی میکنند.
در این همایش، بیش از ۲۵۰ پژوهشگر از جمله ۲۹ کارشناس بینالمللی حضور دارند و ۳۳ استاد دانشگاه، از جمله ۱۷ نفر از خارج از کشور، قرار است یافتههای خود را ارائه دهند. همچنین مدیران حفاری از سراسر ترکیه نیز در این رویداد شرکت کردهاند.
همزمان با این سمپزیوم، نمایشگاه عصر طلایی باستانشناسی نیز گشایش یافت که در آن ۴۸۵ اثر از شهرهای باستانی مختلف برای نخستینبار در معرض دید عموم قرار گرفتهاند. از جمله مهمترین آثار این نمایشگاه، مجسمه برنزی امپراتور روم، مارکوس اورلیوس، است که پس از ۶۵ سال به ترکیه بازگردانده شده است.