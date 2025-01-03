رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در مراسم انجمن صادرکنندگان ترکیه در استانبول در روز جمعه اظهار داشت: همانطور که در سوریه ثابت کردیم که حق با ما بود، تاریخ عدالت ما را در بحران غزه نیز تأیید خواهد کرد.
اردوغان به اقدامات ترکیه در موضوع بحران غزه اشاره کرد و افزود ترکیه تنها کشوری است که تجارت خود را به طور کامل با اسرائیل متوقف کرده است.
وی یادآور شد که در ماه مه ۲۰۲۳، ترکیه تمام مبادلات تجاری خود با اسرائیل به ارزش تقریبی ۹.۵ میلیارد دلار را در پی تشدید حملات اسرائیل علیه غزه متوقف کرده است. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که بحران انسانی در غزه بهشدت افزایش یافته بود. با وجود قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که خواستار آتشبس فوری در منطقه بود، ارتش اسرائیل به حملات خود علیه غزه ادامه داده است.
از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که حملات اسرائیل به غزه آغاز شد، حدود ۴۵,۶۰۰ نفر، عمدتاً زنان و کودکان، تاکنون در جریان این حملات جان خود را از دست دادهاند. محاصره شدید اسرائیل بر غزه، بحران انسانی جدی را در این منطقه ایجاد کرده و بهویژه در شمال غزه مردم را در آستانه گرسنگی قرار داده است.
ترکیه از ابتدای جنگ تل آویو علیه غزه یکی از منتقدان این حملات بود و یک کشور پیشرو در ارائه کمکهای انسانی، ارسال مواد غذایی و تجهیزات پزشکی بود. این اقدامات نشاندهنده حمایتهای مستمر ترکیه از مردم غزه در شرایط بحرانی است.