از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که حملات اسرائیل به غزه آغاز شد، حدود ۴۵,۶۰۰ نفر، عمدتاً زنان و کودکان، تاکنون در جریان این حملات جان خود را از دست داده‌اند. محاصره شدید اسرائیل بر غزه، بحران انسانی جدی را در این منطقه ایجاد کرده و به‌ویژه در شمال غزه مردم را در آستانه گرسنگی قرار داده است.

ترکیه از ابتدای جنگ تل آویو علیه غزه یکی از منتقدان این حملات بود و یک کشور پیشرو در ارائه کمک‌های انسانی، ارسال مواد غذایی و تجهیزات پزشکی بود. این اقدامات نشان‌دهنده حمایت‌های مستمر ترکیه از مردم غزه در شرایط بحرانی است.