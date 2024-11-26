رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در مراسم روز جهانی منع خشونت علیه زنان در آنکارا تأکید کرد که هرگونه خشونت علیه انسانها، بهویژه زنان، غیرقابلقبول است و عاملان چنین اعمالی باید به مجازات مناسب برسند. وی تأکید کرد که دولت مسئولیت دارد تا این عدالت را تضمین کند.
اردوغان با اشاره به حوادث غزه گفت: در فاصله چند صد کیلومتری از ما، دولت نتانیاهو طی ۱۴ ماه گذشته، هر روز زنان، کودکان و سالخوردگان را به طرز وحشیانهای قتلعام میکند. ۷۰ درصد از قربانیان غزه کودکان و زنان فلسطینی هستند.
وی با ستایش استقامت زنان فلسطینی افزود: زنان غزه با شجاعت و روحیهای والا در برابر ظلم و خشونت سر خم نمیکنند و الگویی برای تمام جهان هستند.
رجب طیب اردوغان با انتقاد از سکوت نهادهای بینالمللی و دولتهای غربی در برابر جنایات اسرائیل گفت: تمامی کسانی که از حقوق انسانی صحبت میکنند، در برابر این فجایع سکوت کردهاند.
وی افزود: از اینجا پیام گرم و محبتآمیز خود را به زنان غزه و لبنان، و تمامی زنانی که مورد خشونت قرار میگیرند، میفرستم. دولت، ملت، مردان، زنان و تمامی ۸۵ میلیون شهروند تورکیه در کنار شما هستیم.
رئیسجمهور رجب طیب اردوغان در پایان سخنان خود، ضمن تشکر از تمامی افرادی که در مبارزه با خشونت علیه زنان، چه در نهادهای دولتی، چه در رسانهها و چه در سطح جامعه تلاش میکنند، گفت: این یک واقعیت غیرقابلانکار است که وزارتخانهها و جامعه مدنی ما در مسائل مهم مربوط به زنان، بهویژه خشونت، نقش مؤثری ایفا میکنند. این مبارزه نهتنها یک وظیفه بشری است، بلکه تلاشهای صورتگرفته، ترکیه را به جایگاه مطلوب فعلی رسانده است.
وی افزود: ما توانستهایم بسیاری از مسائلی را که پیشتر حتی امکان صحبت درباره آنها وجود نداشت، با همکاری حل کنیم. حتی زمانی که درباره این مسائل صحبت میشد، حل آنها بیشتر یک رؤیا بود. ما همیشه گفتهایم: خشونت علیه زنان خیانت به انسانیت است.
پیامهای مقامهای ترکیه در روز جهانی منع خشونت علیه زنان
وزیر دادگستری، ییلماز تونچ، در پیامی در پلتفرم ایکس خشونت علیه زنان را یکی از تاریکترین و سنگینترین حملات به کرامت انسانی دانست. وی تأکید کرد: هیچ نوع خشونتی پذیرفتنی نیست، اما خشونت علیه زنان بههیچوجه قابلتوجیه نیست و خیانتی به بشریت است.
معاون رئیسجمهور، جودت ییلماز، در پیامی به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، مبارزه با خشونت علیه زنان را یک وظیفه انسانی دانست و گفت: ازبینبردن ریشههای خشونت و تضمین زندگی برابر، آزاد و باعزت برای زنان، هدف اصلی ما بهعنوان دولت است.
رئیس شورایعالی رادیو و تلویزیون، ابوبکر شاهین، با اشاره به خشونت علیه زنان در صنعت تلویزیون ترکیه، گفت: ما اخیراً تحریمهای سنگینی علیه برنامههایی که حاوی خشونت و تخریب ارزشهای ملی و معنوی ما هستند، اعمال کردهایم و به این کار ادامه خواهیم داد.
امینه اردوغان در مجمع جهانی زنان
امینه اردوغان، همسر رئیسجمهور ترکیه، در مجمع جهانی زنان در دبی که توسط سازمان زنان دبی و به سرپرستی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم برگزار شد، شرکت کرد.
وی در سخنرانی افتتاحیه خود گفت: فناوریهایی که بدون مشارکت زنان طراحی و تولید شوند، نمیتوانند آیندهای بهتر رقم بزنند.
خانم اردوغان با اشاره به تفاوت سنتها، عقاید و برنامههای کشورهای مختلف افزود: با وجود همه این تفاوتها، ما به این حقیقت واقفیم که به نام انسانیت، همگی در یک مسیر مشترک حرکت میکنیم.