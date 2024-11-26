رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در مراسم روز جهانی منع خشونت علیه زنان در آنکارا تأکید کرد که هرگونه خشونت علیه انسان‌ها، به‌ویژه زنان، غیرقابل‌قبول است و عاملان چنین اعمالی باید به مجازات مناسب برسند. وی تأکید کرد که دولت مسئولیت دارد تا این عدالت را تضمین کند.

اردوغان با اشاره به حوادث غزه گفت: در فاصله چند صد کیلومتری از ما، دولت نتانیاهو طی ۱۴ ماه گذشته، هر روز زنان، کودکان و سالخوردگان را به طرز وحشیانه‌ای قتل‌عام می‌کند. ۷۰ درصد از قربانیان غزه کودکان و زنان فلسطینی هستند.

وی با ستایش استقامت زنان فلسطینی افزود: زنان غزه با شجاعت و روحیه‌ای والا در برابر ظلم و خشونت سر خم نمی‌کنند و الگویی برای تمام جهان هستند.

رجب‌ طیب اردوغان با انتقاد از سکوت نهادهای بین‌المللی و دولت‌های غربی در برابر جنایات اسرائیل گفت: تمامی کسانی که از حقوق انسانی صحبت می‌کنند، در برابر این فجایع سکوت کرده‌اند.

وی افزود: از اینجا پیام گرم و محبت‌آمیز خود را به زنان غزه و لبنان، و تمامی زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند، می‌فرستم. دولت، ملت، مردان، زنان و تمامی ۸۵ میلیون شهروند تورکیه در کنار شما هستیم.

رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان در پایان سخنان خود، ضمن تشکر از تمامی افرادی که در مبارزه با خشونت علیه زنان، چه در نهادهای دولتی، چه در رسانه‌ها و چه در سطح جامعه تلاش می‌کنند، گفت: این یک واقعیت غیرقابل‌انکار است که وزارتخانه‌ها و جامعه مدنی ما در مسائل مهم مربوط به زنان، به‌ویژه خشونت، نقش مؤثری ایفا می‌کنند. این مبارزه نه‌تنها یک وظیفه بشری است، بلکه تلاش‌های صورت‌گرفته، ترکیه را به جایگاه مطلوب فعلی رسانده است.

وی افزود: ما توانسته‌ایم بسیاری از مسائلی را که پیش‌تر حتی امکان صحبت درباره آن‌ها وجود نداشت، با همکاری حل کنیم. حتی زمانی که درباره این مسائل صحبت می‌شد، حل آن‌ها بیشتر یک رؤیا بود. ما همیشه گفته‌ایم: خشونت علیه زنان خیانت به انسانیت است.

پیام‌های مقام‌های ترکیه در روز جهانی منع خشونت علیه زنان