ترکیه از سازمان ملل خواست تا برابری حاکمیتی و وضعیت بین‌المللی عادلانه برای مردم ترک قبرس را به رسمیت بشناسد.

اختلاف چند دهه‌ای

قبرس علی‌رغم تلاش‌های دیپلماتیک متعدد برای دستیابی به یک حل‌وفصل جامع و کامل، درگیر یک اختلاف چند دهه‌ای بین جمهوری ترک قبرس شمالی و بخش روم‌نشین قبرس در این جزیره بوده است.

حملات قومی که از اوایل دهه ۱۹۶۰ در قبرس آغاز شد، موجب شد که ترک‌های این جزیره برای حفظ امنیت خود به نواحی محصور عقب‌نشینی کنند.

در سال ۱۹۷۴، کودتایی در جزیره به‌منظور الحاق قبرس به یونان منجر به مداخله نظامی ترکیه به‌عنوان یک قدرت تضمین‌کننده شد تا از ترک‌های قبرس در برابر آزار، اذیت و خشونت نژادی محافظت کند. در نتیجه این درگیری‌ها جمهوری ترک قبرس شمالی در سال ۱۹۸۳ اعلام استقلال نمود.

در سال ۲۰۰۴، همان سالی که بخش روم‌نشین قبرس به‌تنهایی طرح سازمان ملل برای پایان‌دادن به اختلافات طولانی‌مدت را رد کرد، به اتحادیه اروپا پیوست.