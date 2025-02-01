ترکیه
3 دقیقه خواندن
ترکیه از تمدید مأموریت نیروهای سازمان ملل بدون موافقت جمهوری ترک قبرس شمالی انتقاد کرد
شورای امنیت سازمان ملل در تصمیمی جنجالی، مأموریت نیروهای سازمان ملل در قبرس را بدون موافقت جمهوری ترک قبرس شمالی تمدید کرد، اقدامی که موجب انتقاد شدید ترکیه به دلیل نقض رویه‌های قانونی سازمان ملل گردید.
ترکیه از تمدید مأموریت نیروهای سازمان ملل بدون موافقت جمهوری ترک قبرس شمالی انتقاد کرد
مراسم چهل‌ویکمین سالگرد تأسیس جمهوری ترک قبرس شمالی / عکس: AA
1 فوریه 2025

شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه، ۳۱ ژانویه، طی تصمیمی که در قطعنامه ۲۷۷۱ (۲۰۲۵) گنجانده شده است، مأموریت نیروهای سازمان ملل در قبرس را بدون کسب موافقت جمهوری ترک قبرس شمالی تمدید کرد.

دولت ترکیه با اعلام اینکه این تصمیم نقض رویه‌های قانونی سازمان ملل می‌باشد، به‌شدت از شورای امنیت سازمان ملل انتقاد کرد.

آنکارا همچنین حمایت خود را از بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی که در محکومیت این اقدام صادر شده است، اعلام کرد.

در این بیانیه با تأکید بر لزوم ایجاد یک مبنای قانونی برای ادامه فعالیت‌های نیروهای سازمان ملل، آمده است: ما یادآوری می‌کنیم که این نیرو تنها به دلیل حسن‌نیت مقامات جمهوری ترک قبرس شمالی در قلمرو آن فعالیت می‌کند.

مدل‌های حل‌وفصل قدیمی

ترکیه با تکرار موضع خود تأکید کرد که یک راه‌حل عادلانه، پایدار و قابل‌دوام برای مسئله قبرس تنها با به‌رسمیت‌شناختن واقعیت‌های موجود در جزیره قابل‌دستیابی است.

مطالب پیشنهادی

ترکیه از سازمان ملل خواست تا برابری حاکمیتی و وضعیت بین‌المللی عادلانه برای مردم ترک قبرس را به رسمیت بشناسد.

اختلاف چند دهه‌ای

قبرس علی‌رغم تلاش‌های دیپلماتیک متعدد برای دستیابی به یک حل‌وفصل جامع و کامل، درگیر یک اختلاف چند دهه‌ای بین جمهوری ترک قبرس شمالی و بخش روم‌نشین قبرس در این جزیره بوده است.

حملات قومی که از اوایل دهه ۱۹۶۰ در قبرس آغاز شد، موجب شد که ترک‌های این جزیره برای حفظ امنیت خود به نواحی محصور عقب‌نشینی کنند.

در سال ۱۹۷۴، کودتایی در جزیره به‌منظور الحاق قبرس به یونان منجر به مداخله نظامی ترکیه به‌عنوان یک قدرت تضمین‌کننده شد تا از ترک‌های قبرس در برابر آزار، اذیت و خشونت نژادی محافظت کند. در نتیجه این درگیری‌ها جمهوری ترک قبرس شمالی در سال ۱۹۸۳ اعلام استقلال نمود.

در سال ۲۰۰۴، همان سالی که بخش روم‌نشین قبرس به‌تنهایی طرح سازمان ملل برای پایان‌دادن به اختلافات طولانی‌مدت را رد کرد، به اتحادیه اروپا پیوست.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us