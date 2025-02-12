اسامه ربیع، مسئول اداره کانال سوئز، در بیانیهای اعلام کرد که پروژه توسعه کانال سوئز تکمیل شده است و از این پس این کانال نقش مهمی در افزایش پویایی تجارت جهانی ایفا خواهد کرد.
ربیع با اشاره به افزایش ظرفیت کانال و افزایش تعداد عبور روزانه کشتیها بین ۶ تا ۸ مورد، تأکید کرد: این پروژه با هدف دستیابی به بالاترین سطح ایمنی در ناوبری جهانی و انطباق با تحولات جدید در حملونقل دریایی اجرا شده است.
پروژه گسترش کانال سوئز پس از حادثه برخورد کشتی بزرگ کانتینری «Ever Given» در ۲۴ مارس ۲۰۲۱ که منجر به بسته شدن موقت کانال شد، توسط مصر برای گسترش بخش جنوبی کانال ارائه گردید.
در این پروژه، با ساخت کانالهای موازی و تعمیق برخی بخشهای کانال، افزایش ظرفیت آن برای پاسخگویی به ترافیک و تطابق با نیازهای جدید تجارت دریایی برنامهریزی شده بود.
کشتی بزرگ کانتینری «Ever Given» به دلیل طوفان شن و شرایط بد جوی که دید افقی را کاهش داده بود، در ۲۴ مارس در کانال سوئز به ساحل برخورد کرد.
طی مدت مسدود بودن کانال، تخمین زده میشود که مصر روزانه حدود ۱۲ تا ۱۴ میلیون دلار ضرر کرده باشد، در حالی که خسارت روزانه جهانی تجارت ناشی از این حادثه حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده بود.