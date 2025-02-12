در این پروژه، با ساخت کانال‌های موازی و تعمیق برخی بخش‌های کانال، افزایش ظرفیت آن برای پاسخگویی به ترافیک و تطابق با نیازهای جدید تجارت دریایی برنامه‌ریزی شده بود.

‌کشتی بزرگ کانتینری «Ever Given» به دلیل طوفان شن و شرایط بد جوی که دید افقی را کاهش داده بود، در ۲۴ مارس در کانال سوئز به ساحل برخورد کرد.

‌طی مدت مسدود بودن کانال، تخمین زده می‌شود که مصر روزانه حدود ۱۲ تا ۱۴ میلیون دلار ضرر کرده باشد، در حالی که خسارت روزانه جهانی تجارت ناشی از این حادثه حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده بود.